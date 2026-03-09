Belediye başkanı tehdit edilmiş

HABER MERKEZİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eskişehir Sivrihisar’da yaptığı konuşmada, CHP’li Belediye Başkanı Habil Dökmeci tehditler almasına rağmen kendisine koruma verilmediğini açıkladı.

Özel ayrıca eski İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın CHP’ye husumet duyduğunu söyledi ve "Nerede tıkanıyorsa orada bakacağız. Ümit ediyoruz bu sorunu en kısa sürede çözeceğiz" dedi.

Belediye Başkanı Habil Dökmeci’nin tehdit edildiğini belirten Özel, "Geçmişte yapılmış ve artık kanun önünde de öyle olduğu ortaya çıkan, usulsüz dünya kadar ihaleyle sizin malınız, mülkünüz birilerine verilmiş. Başkan bunlara sessiz kalmadığı için de tehditler, birtakım çirkinlikler olmuş" açıklamasında bulundu.

Söz konusu tehditleri yöneltenlere seslenen Özel, "Sayın Başkanı tehdit edenlere diyoruz ki, ‘Habil Bey öyle herhangi birisi değildir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisinin belediye başkanıdır. Buna yan bakanın alnını karışlarız’! Ona yapılan en ufak çirkinliği kendime yapılmış sayıyorum" diye konuştu.

AKP’LİLER BEŞ KORUMA GEZER, HABİL BEY’E VERİLMEMİŞ

Dökmeci’ye koruma da verilmediğini belirten Özel, "Habil Bey’e dünya kadar tehdit var, her yerde AKP’liler önden üç koruma, arkadan beş koruma gezer, Habil Bey’e koruma verilmemiş. Bu meseleyi yarından itibaren bizzat takip edeceğim. Nerede tıkanıyorsa orada bakacağız. Yeni İçişleri Bakanı var. İçişleri Bakanlığında bir aksilik varsa… Önceki husumetliydi, Atatürk’ün partisine husumet duyuyordu, kendince çirkinlikler yapıyordu, layık olduğu gibi de kurtuldu memleket ondan. Ümit ediyoruz bu sorunu da en kısa sürede çözeceğiz" dedi.