Belediye başkanı, trafik kazasında yaralandı

Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)- KÜTAHYA’nın Simav ilçesine bağlı Demirci beldesinin Belediye Başkanı Cahit Onar, Kırıkkale’de trafik kazasında hafif yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kırıkkale-Ankara kara yolunda meydana geldi. Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Demirci Belde Belediyesi'ne ait 43 KG 444 plakalı otomobil ile Sezayi Ö. yönetimindeki 35 GB 9150 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan Demirci Belediye Başkanı Cahit Onar yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan Onar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI