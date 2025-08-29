Belediye başkanı, zabıtaları sopayla darbetti

Denizli'nin Kale ilçesinin Belediye Başkanı Erkan Hayla, iddiaya göre bir okulun bahçesine parke taşı döşemek için görevlendirdiği 2 zabıta memurunu, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek çalışmayı reddedince sopayla darbetti. Zabıtalar, Hayla'dan şikayetçi oldu.

Olay, dün Kale ilçesinde Kale Ortaokulu bahçesinde meydana geldi. Kale Belediyesi Zabıta Müdürü F.T., önceki sabah zabıta personeli ile toplantı yaptı. F.T., toplantıda Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla'nın kendilerinden okul bahçesine kilit parke taşı döşemelerini istediğini söyledi. Bunun üzerine görevlendirildikleri okula giden zabıta personelinden Halil Sait Kocagümüş (34) ile Ceyhun Çabuk (42) sağlık problemlerini gerekçe göstererek çalışmadı. Dün tekrar okula giden iki zabıta memuru yine çalışmayı reddedip, okul bahçesinde bekledi. 15 dakika sonra okul bahçesine elinde sopayla gelen Başkan Hayla, zabıta memurlarını darbetti. O anlar okulun güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde ağacın altında bekleyen iki zabıta memurunun Başkan Hayla'nın geldiğini görünce ellerindeki bardakları yere bıraktığı görüldü. Görüntülerde ayrıca Hayla'nın, üzerlerine koşarak gittiği iki zabıta personelinden birinin sırtına sopayla vurması yer aldı. Zabıta memurları darp raporu alıp, Erkan Hayla'dan şikayetçi oldu.

"SOPA KIRILMASA SONUÇLARI DAHA KÖTÜ OLABİLİRDİ"

Kale İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifade veren zabıta memuru Kocagümüş, daha önce bel fıtığı ve menüsküs ameliyatı olduğunu belirterek, "Bu rahatsızlıklarım ve görev tanımımda olmadığı için parke taşı döşemeyi kabul etmedim. İkinci gün yine kamera önünde beklerken, başkan elinde sopayla üzerimize doğru geldi. Ceyhun Çabuk'un sırtına iki kez sert bir şekilde sopayla vurdu. İkinci vuruşta sopa kırıldı. Sopa kırılmasa sonuçları daha kötü olabilirdi. Başkanı sakinleştirmeye çalışırken, ben de parmağımdan darbe aldım. Biz asla karşılık vermedik ve hakaret etmedik. 8 ay boyunca beni molozda, taşta, inşaatta ve çöpte çalıştırdı. Yaptığım ağır işler yüzden ayağımdan ameliyat oldum. Ağır işlerde çalışamayacak olduğumu herkes biliyor. Can güvenliğimizden endişe ediyorum" dedi. Kocagümüş 2014 yılında belediyede tekniker olarak çalışmasına rağmen zabıta olarak görevlendirildiğini de söyledi.

"İZLERİ HALEN SIRTIMDA DURUYOR"

Zabıta memuru Çabuk ise yaşadıklarını anlatıp, ifadesinde kas yırtığı olduğunu ve daha önce burun ameliyatı geçirdiğini belirtti. 2019 yılından bu yana veri hazırlama memuru olmasına rağmen zabıta olarak görevlendirildiğini aktaran Çabuk, "İş tanımımda olmamasına rağmen ağır işlerde çalıştırıldım. Başkan gelip, sopayla vurmaya başlayınca 'Yapmayın Başkanım' dememe rağmen vurmaya devam etti. Bir türlü sakinleştiremedik, en son sopa kırılınca 'Çalışmayacaksanız, defolun gidin' diyerek, bizi okuldan uzaklaştırdı. Amacının bizi yıldırarak, istifaya zorlamak olduğunu düşünüyorum. Kendim ve ailemin can güvenliğinden endişeliyim. Sopanın izleri halen sırtımda duruyor" diye konuştu.