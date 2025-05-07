Belediye başkanından AKP’lilere yemek kıyağı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyon tartışılmaya devam ederken bir AKP’li belediyenin daha dikkati çeken harcamaları ortaya çıktı.

İstanbul’daki AKP’li Pendik Belediyesi’nin Denetim Komisyonu Raporu, Nisan ayı Belediye Meclis oturumunda görüşüldü. Denetim komisyonunun CHP’li meclis üyeleri Denetim Raporu’na şerh koydu.

CHP’li meclis üyeleri, Pendik Belediyesi’nin 2024’te TÜGVA’ya ait öğrenci yurdunun 241 bin 612 TL’lik kirasını ödediğini belirledi. Belediye, Yedi Hilal Derneği’ne ait yurdun da 38 bin 422 TL’lik kirasını ödedi.

BEŞ DANIŞMANI VAR

Şerhin en dikkati çeken kısmı ise özel kalem harcamalarıyla ilgili bölüm oldu. Pendik Belediye Başkanı AKP’li Ahmet Cin’in beş danışmanı olduğu ve 2024’te danışmanlara toplam 6 milyon TL maaş ödendiği belirlendi.

BİR TON BAKLAVA ALDI

Ayrıca Cin’in belediye bütçesinden düğünlerde takılmak üzere 1 milyon 870 bin TL’lik takı aldığı, misafir ağırlama restoran ve market giderleri olarak 2 milyon 500 bin TL harcandığı ayrıca Gazi Burma isimli tatlıcıdan 332 bin TL’lik baklava alındığı öğrenildi. CHP’li meclis üyeleri bu harcama ile bir ton baklava alındığını ifade etti.

Belediyenin yemek siparişlerini de inceleyen CHP’li meclis üyeleri, “Belediyemizin özel kaleminden defalarca AKP İlçe Merkezi’ne gönderilmek üzere yemek siparişleri verildiği tespit edilmiştir” dedi.

328 BİN TL ÇÖPE ATILDI

Pendik Belediyesi, Kanlıca Orman İşletme Müdürlüğü’nden hayvan barınağı yapmak için arazi kiraladı. Ancak iki yıldır kiralanan alanda çivi dahi çakılmadı. Meclis üyelerinin şerhinde bu durum şöyle anlatıldı:

“Kurna Mahallesi’nde bulunan ve hayvan barınağı yapılmak üzere Kanlıca Orman İşletme Müdürlüğü’nden 2023’ün Ocak ayında kiralanan, o dönemden beri kira ödediğimiz ama üzerine bir çivi dahi çakmadığınız yer için 2024 yılında da boşuna 328 bin 437 TL kira ödenmiş ve paramız çöpe atılmıştır. Hayvanlarımız bu yıl da bakımsız, evsiz ve sahipsiz kalmıştır.”