Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Belediye başkanının akrabasının evine yanıcı madde attıran şüpheli hakkında kırmızı bülten kararı

Menteşe Belediye Başkanı'nın akrabasının evine yanıcı madde atılması soruşturmasında kırmızı bülten kararı çıkarıldı. Şüphelinin Londra'da olduğu tespit edildi.

Güncel
  • 03.09.2025 14:57
  • Giriş: 03.09.2025 14:57
  • Güncelleme: 03.09.2025 15:02
Kaynak: AA
Belediye başkanının akrabasının evine yanıcı madde attıran şüpheli hakkında kırmızı bülten kararı
Fotoğraf: AA

Muğla'da Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın anneannesinin ve dedesinin evine yanıcı madde atılmasına yönelik soruşturmada, azmettirici olduğu ve Londra'da bulunduğu tespit edilen şüpheli hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma, olayla ilgili 2 zanlının tutuklanmasının ardından derinleştirildi.

Olayı gerçekleştiren zanlıların ifadeleri, telefon mesajlaşmaları ve görüşmeleriyle banka hesap hareketleri incelendi. Ekipler tarafından 6 saat içinde olayın azmettiricisinin O.K. olduğu belirlendi.

Şüphelinin Londra'da bulunduğu tespit edilirken, Adalet Bakanlığınca O.K'nin yakalanması için 3 ayrı kırmızı bültenle aranmasına yönelik karar çıkarıldı.

NE OLMUŞTU?

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın anneanne ve dedesinin yaşadığı Muslihittin Mahallesi'ndeki dairelerine, 1 Eylül'de gece saatlerinde yanıcı madde atılmış ve balkonda çıkan yangın komşuların müdahalesiyle söndürülmüştü. Kaçan şüpheliler 16 yaşındaki Y.D.K. ve 15 yaşındaki M.C.Ç., polis ekiplerince yakalanmıştı.

Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe dün (2 Eylül) tutuklanmıştı.

BirGün'e Abone Ol