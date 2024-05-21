Belediye bütçesi delik deşik

İlçeyi 1,1 milyar TL borçla CHP’ye devreden Mamak Belediyesi’nin AKP’li yönetiminin belediye bütçesinde yarattığı tahribat açığa çıktı. 2024 itibarıyla belediyenin borçlarını karşılama oranı yüzde 64’e geriledi.

Mustafa BİLDİRCİN

Mamak Belediyesi, Nisan 1999’dan Mart 2024’e kadar sağ partiler tarafından yönetildi. 1999-2004 döneminde Fazilet Partili Gazi Şahin’in yönetiminde olan belediye, Şahin’in 2004 seçimlerinde AKP’ye geçmesinin ardından toplam 20 yıl boyunca AKP’nin elinde kaldı. 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde Veli Gündüz Şahin’in yüzde 52,91 oy alması ile Mamak Belediyesi CHP’ye geçti. AKP’de son dönemini Murat Köse başkanlığında geçiren Mamak Belediyesi kadrolaşma iddiaları, adrese teslim olduğu savunulan ihaleler ve Diyanet İşleri Başkanlığı’na gerçekleştirdiği tahsislerin büyüklüğü ile tartışıldı. Yönetimin 31 Mart 2024’te el değiştirmesiyle gözler, belediyenin mali yapısına çevrildi.

DEVREDEN BORÇ 1,1 MİLYAR TL

AKP’li Köse’nin Mamak Belediyesi’ni toplam 1 milyar 133 milyon 867 bin TL borçla CHP’ye devrettiği öğrenildi. Borcun tamamının vadesinin geçtiği bildirildi. Mamak Belediyesi’nin yeni yönetimi, 1,1 milyar TL’lik toplam borcun 440 milyon 867 bin TL’sinin banka kredisi borçlarından kaynaklandığını bildirdi.

KARŞILANAMAYAN BORÇLAR

BirGün, Mamak Belediyesi’nin gelirlerinin borçlarını karşılama oranlarına yönelik mali tablolara ulaştı. Veriler, belediyenin AKP dönemindeki kötü yönetimine ayna tuttu. Buna göre, 2018 yılında yüzde 77 olan belediye gelirlerinin borçları karşılama oranı, 2023 yılının sonunda yüzde 64’e kadar geriledi. Mamak Belediyesi’nin gelirlerinin, AKP’li Murat Köse başkanlığını kapsayan 2019-2023 döneminde borçları karşılama oranı yıllara göre şöyle:

•2019: Yüzde 67

•2020: Yüzde 59

•2021: Yüzde 47

•2022: Yüzde 42

•2023: Yüzde 64

Gelirlerinin borçlarını karşılama oranı gerileyen belediyenin, gelirlerinin giderlerini karşılama oranında da benzer bir tablo yaşandı. 2019 yılında yüzde 103 olan Mamak Belediyesi’nin gelirlerinin giderlerini karşılama oranı, 2023 yılının sonunda yüzde 74’e kadar düştü. Murat Köse yönetimindeki Mamak Belediyesi’nin 2023 yılı geliri, 1 milyar 468 milyon TL olarak gerçekleşti. Belediyenin gideri ise kayıtlara, 1 milyar 973 milyon TL olarak geçti. Belediyenin gelirlerinin giderlerini karşılama oranı, yıllara göre şöyle kaydedildi:

•2019: Yüzde 103

•2020: Yüzde 99

•2021: Yüzde 95

•2022: Yüzde 88

•2023: Yüzde 74