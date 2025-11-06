Belediye bütçesi savruldu: Müteahhitlere kıyak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Sayıştay Raporu’nda, “Bu kadarı da olmaz” dedirten usulsüzlükler sıralandı. AKP idaresindeki belediyenin çok sayıda usulsüz işleminin yanı sıra belediye bütçesini de adeta har vurup harman savurduğu belirlendi. Belediye yönetimin öte yandan, Sayıştay denetimlerinin sonucunu Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine taşımadığı da öğrenildi.

Sayıştay Raporu’na göre, AKP’li Kayseri Büyükşehir belediyesi mülkiyetindeki bazı taşınmazlar, “Trafo” alanı olarak kullanılmak üzere elektrik dağıtım şirketlerine verildi. Her yıl milyonlarca lira kar eden elektrik dağıtım şirketlerinin, tahsis karşılığında belediyeye ödeme yapmadığı görüldü.

MÜTEAHHİDE KIYAK

AKP’li belediye yönetiminin mal, hizmet ve yapım işine yönelik ihalelerinde yükleniciye çok fazla süre uzatım hakkı tanıdığı belirtildi. Sayıştay denetçisi, işi 300 günde bitiremeyeceğini düşünen yüklenicilerin ihaleye teklif veremediğini ancak ihalenin sonunda süre uzatımı sağlandığının altını çizerek, “İhaleye teklif aşamasında rekabet engelleniyor, güvenilirlik zedeleniyor” değerlendirmesini kayda geçirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik usulsüzlük bulguları, bunlarla da sınırlı kalmadı. Belediyenin, “Kayseri’nin Büyükşehir Belediyesi” olmasından önce şehir içi toplu yolcu taşımacılığı yapan minibüslerin halk otobüsüne dönüştürülerek Büyükşehir Belediyesi’nin kaydına alındığı bildirildi. Kayda alınan minibüslerin, ihalesiz şekilde toplu ulaşım hizmeti vermeye devam ettiği kaydedildi.

SGK BORÇLARI

AKP'li büyükşehir belediyesinin, vergi ve SGK borçlusu olan belediye şirketlerinden gerekli kesintiyi yapmaması da denetimler ile açığa çıkarıldı. İdarenin, ortağı olduğu şirketlerden temin ettiği çeşitli hizmet alımlarına yönelik yaptığı hakediş ödemelerinden önce vadesi geçmiş vergi ve sosyal güvenlik borcu sorgulaması yaptığı ancak borç görünmesine rağmen kesinti yapmadan ödeme gerçekleştirdiği kayda geçirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin, 2019-2024 döneminde toplam 2 milyar 262 milyon TL zarar eden iştiraklerine, “Sermaye artırımı” gerekçesiyle 2 milyar 334 milyon TL aktardığı da ortaya çıktı. Sayıştay, “Sermaye artırımı yoluyla iştiraklerin zararları belediye kaynaklarından finanse ediliyor” tespitinde bulundu.

RAPORDA YOK YOK

AKP’li Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik diğer bazı usulsüzlükler, Sayıştay raporuna şu başlıklarla yansıdı:

• Belediye, ‘Gazeteciler günü yemek hizmeti, muhtarlar istişare toplantısı, istihdam fuarı yemek hizmeti” gibi birçok alım yaparak Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’ni deldi.

• İdare tarafından 2023 yılı Sayıştay Denetim Raporları, bilgi ve gereğinin yapılabilmesi için belediye meclisine sunulmadı ve denetim sonuçları hakkında meclis bilgilendirildi.

• Açık ihale ile yapılması gereken bazı alımlar, kısımlara bölünerek doğrudan teminle satın alındı.

• Büyükşehir Belediyesi, Voleybol Süper Lig kategorisinde mücadele eden bir spor kulübüne belediye meclisi kararı ile 2,5 milyon TL’lik para aktardı.