Belediye DEM’e geçti, personel gitti

Haber Merkezi

Urfa'nın Hilvan ilçesinde 31 Mart'ta DEM Parti'ye geçen belediyede, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kaymakamlık çeşitli kurumlardaki personellerini geri çekti. Bu nedenle bazı hizmetler durdu.

DEM Partili Hilvan Belediyesi, Kadın Kültür Merkezi ile Kadın Yaşam Merkezi’nde görevli olan eğitmenlerin görevlerine Hilvan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tek taraflı bir şekilde son verildiğini ve bu nedenle kurs faaliyetlerinin zorunlu olarak durdurulduğunu açıkladı.

İlçe kaymakamlığının da belediye bünyesinde görevlendirilen Toplum Yararına Personel (TYP) personellerini geri çektiğini belirten Belediye Eş Başkanı Serhan Paydaş, kararların siyasi olduğunu söyledi.