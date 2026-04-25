Belediye duyurdu: Emeklilere 10 bin TL destek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, dar gelirli emeklilere yönelik 10 bin TL’lik nakdi sosyal destek programında başvuruların 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü saat 17.30’a kadar uzatıldığını duyurdu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Nisan ayı ikinci birleşiminde alınan kararla, şehirde ikamet eden dar gelirli emeklilere yönelik nakdi destek projesi hayata geçiriliyor.

Başkan Vekili Ahmet Bostancı başkanlığında gerçekleştirilen 2026 yılı Nisan Ayı Meclis Toplantısı ikinci birleşiminde gündem maddeleri arasında yer alan Kayseri’de ikamet eden, asgari ücretin altında emekli maaşı alan ve ekonomik yönden desteğe ihtiyaç duyan dar gelirli emeklilerin yükünü hafifletmek amacıyla sosyal destek yardımı yapılması talebi görüşüldü. Görüşülen "Emekli Sosyal Destek Projesi", meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

Proje kapsamında uygun şartları taşıyan emeklilere toplam 10 bin TL nakdi destek verilecek. Ödemeler 5 bin TL Mayıs 2026’da ve 5 bin TL Kasım 2026’da olmak üzere iki aşamada yapılacak.

KİMLER YARARLANABİLİYOR?

Projeden yararlanmak isteyen emeklilerin belirli şartları taşıması gerekiyor. Buna göre başvuru yapacak kişilerin; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, Kayseri’de ikamet etmesi, 1 Ocak 1960 tarihinden önce doğmuş olması, SGK kapsamında emekli olması (4A, 4B, 4C), Asgari ücretin altında (2026 yılı için 28.075 TL) maaş alması, aktif olarak çalışmıyor olması, aynı hanede başka gelir bulunmaması, üzerine kayıtlı konut, araç, arsa ya da ticari mülk bulunmaması gerekiyor. Ayrıca dul-yetim aylığı alanlar ile huzurevi ve bakım merkezlerinde kalan emekliler bu destekten faydalanamayacak.