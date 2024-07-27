Belediye ekipleri şiddetli yağışlar sonrası kapanan yolları ulaşıma açtı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, kentin özellikle doğu ilçelerinde etkili olan yağıştan kaynaklanan sel, heyelan ve su taşkınlarına anında müdahale etti.

Sel ve heyelan nedeniyle kapanan Arsin’in Atayurt, Işıklı, Örnek ve Yolüstü mahallelerinin yolları ile tarihi Santa Harabeleri yolu, ekiplerin müdahalesiyle ulaşıma açıldı. Arsin’in yanı sıra Yomra ve Araklı’da da bazı mahalle yollarında yaşanan heyelanlara müdahale edilerek vatandaşların mağduriyeti engellendi.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "Meydana gelen olumsuzluklara anında müdahale edilmiş ve oluşabilecek aksaklıkların giderilebilmesi için gerekli tedbirler alınmıştır. TİSKİ ile Yol Bakım ve Onarım Daire Başkanlığımıza bağlı 73 personel ve 38 iş makinesi ile sahadayız. Önceliğimiz vatandaşlarımızın güvenliğidir. Ekiplerimiz olumsuzlukları en kısa sürede gidermek için büyük bir gayretle görev yapmaktadır. Büyükşehir Belediyesi olarak sorumluluk alanımız dışında kalan noktalarda ilçe belediyelerimizin ekiplerine de her türlü desteği sağlayacağız” denildi.