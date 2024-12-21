Belediye görevlileri de müteahhit kadar suçlu!

Deprem felaketinde yaklaşık 150 yurttaşa mezar olan Maraş’taki Palmiye Sitesi için yeni bilirkişi raporu hazırlandı.

Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, 150 kişinin ölümünden sorumlu tutulan sanıklar Konya Teknik Üniversitesi’nden gelen bilirkişi raporuna itiraz etti. Bunun üzerine Pamukkale Üniversitesi’nde görevli sekiz akademisyene yeni bir rapor hazırlatıldı.

HEPSİ ASLİ KUSURLU

Önceki raporda belediye görevlileri tali kusurlu bulunurken yeni raporda asli kusurlu bulundu. Raporda şu tespitler sıralandı:

• Müteahhit: Yapıyı mimari projeye aykırı inşa etti. İnşa sürecinde kullandığı malzemeler belirlenen kriterleri sağlamadığı için asli kusurlu.

• Statik proje müellifi: Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik hükümlerini dikkate almamış olması, hazırlamış olduğu statik/betonarme projenin ruhsata esas olan mimari projeyle uyumlu olmamasından ötürü asli kusurlu.

• Fenni mesul: Ruhsat esas olan statik/betonarme projenin ruhsata esas olan mimari proje ile uyumlu değil. Yapının inşa sürecinde kullanılmış olan beton ve çelik donatı için standartta tanımlı kriterleri sağlamıyor. Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik (1998) hükümlerinin dikkate alınmamış olduğu statik/betonarme projeyi uygulamış olmasından dolayı asli kusurlu.

• Belediye proje kontrol birimi sorumluları: Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik hükümleri dikkate alınmadan hazırlanmış olan statik projeye onay verdiler. Statik projenin 27 Haziran 2000 tarihli yapı ruhsatı ve eki mimari projeye aykırı olmasına karşın yapı ruhsatı düzenlenmiş olmaları nedeniyle asli kusurlular.

• Belediye yapı kontrol birimi sorumluları: Yapı ruhsatı ve eki mimari projeye aykırı inşa edilmiş olmasına karşın herhangi bir işlem tesis etmedikleri için asli kusurlular.

18 AY KAÇAN MÜTEAHHİT BİRGÜN YAZINCA TUTUKLANMIŞTI

Palmiye Sitesi’nin müteahhidi Ali Babaoğlu için depremden 6 gün sonra, 12 Şubat 2023’te tutuklama kararı verildi. Ancak 18 boyunca rağmen, “Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmakla” suçlanan Babaoğlu “yakalanmadı.”

BirGün’ün 21 Ağustos’ta “150 kişinin katili notere gitmiş!” başlığıyla Babaoğlu’nun elini kolunu sallayarak gezip İzmir’de notere gittiğini ortaya çıkarmasının ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 18 aydır yakalanmayan Babaoğlu, İzmir Emniyeti’ne bağlı polis ekipleri tarafından yakalandı.

İzmir’den Maraş’a götürülerek 24 Ağustos’ta Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarılan Babaoğlu savunmasında, “Ben deprem gecesi travma geçirdim, bunalıma girdim. Kahramanmaraş'ın en büyük alışveriş merkezinin sahibiydim, enkaz altında kaldım, Trabzon Caddesi’ndeki iş yerlerim yıkıldı, bu nedenle İzmir ilinde bulunan yazlığıma geldim…” dedi.