Belediye görevlileri de müteahhit kadar suçlu

Maraş merkezli depremlerde yaklaşık 150 yurttaşa mezar olan Maraş’taki Palmiye Sitesi için yeni bilirkişi raporu hazırlandı.

Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, 150 kişinin ölümünden sorumlu tutulan sanıklar Konya Teknik Üniversitesi’nden gelen bilirkişi raporuna itiraz etti.

Bunun üzerine Pamukkale Üniversitesi’nde görevli sekiz akademisyene yeni bir rapor hazırlatıldı.

Önceki raporda belediye görevlileri tali kusurlu bulunurken yeni raporda asli kusurlu bulundu.

Raporda şu tespitler sıralandı:

• Müteahhit: Yapıyı mimari projeye aykırı inşa etti. İnşa sürecinde kullandığı malzemeler belirlenen kriterleri sağlamadığı için asli kusurlu.

• Statik proje müellifi: Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik hükümlerini dikkate almamış olması, hazırlamış olduğu statik/betonarme projenin ruhsata esas olan mimari projeyle uyumlu olmamasından ötürü asli kusurlu.

• Fenni mesul: Ruhsat esas olan statik/betonarme projenin ruhsata esas olan mimari proje ile uyumlu değil. Yapının inşa sürecinde kullanılmış olan beton ve çelik donatı için standartta tanımlı kriterleri sağlamıyor. Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik (1998) hükümlerinin dikkate alınmamış olduğu statik/betonarme projeyi uygulamış olmasından dolayı asli kusurlu.

• Belediye proje kontrol birimi sorumluları: Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik hükümleri dikkate alınmadan hazırlanmış olan statik projeye onay verdiler. Statik projenin 27 Haziran 2000’de yapı ruhsatı ve eki mimari projeye aykırı olmasına karşın yapı ruhsatı düzenlenmiş olmaları nedeniyle asli kusurlular.

• Belediye yapı kontrol birimi sorumluları: Yapı ruhsatı ve eki mimari projeye aykırı inşa edilmiş olmasına karşın herhangi bir işlem tesis etmedikleri için asli kusurlular.

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ADALET İÇİN SES VER!

• Adıyaman'da 72 kişinin yaşamını yitirdiği Grand İsias Otel davasında karar duruşması 24 Aralık'ta görülecek. KKTC'li öğrencilerin aileleri, Gazimağusa'da "Adalet için ses ver" etkinliği düzenledi. Etkinlikte konuşan KKTC Başbakanı Ünal Üstel sanıkların "olası kast" suçundan ceza alana kadar mücadele edeceklerini söyledi. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar "İsias ortak davamızdır ve adaletin yerini bulmasıyla bu dava neticelendirilmelidir" diye konuştu.

• Hatay'ın Antakya ilçesinde 69 kişinin yaşamını yitirdiği Fuat Koku Sitesi'yle ilgili iddianame 22 ay sonra hazırlandı. İddianamede Cumhuriyet Savcısı, Hatay'ın birinci derece deprem bölgesi olduğunu vurguladı.