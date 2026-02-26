Belediye ile Bakanlığın protokolüne tepki çekmişti: Çankaya Belediyesi'nden açıklama

BirGün/Ankara

Ankara’nın Çankaya ilçesi Seyranbağları Mahallesi’nde bulunan, eski bir özel kız yurdunun, hükümlülerin istihdamı kapsamında 100 kişilik Açık Ceza İnfaz Kurumu’na dönüştürülmesinin planlandığı öne sürüldü.

Çankaya Kent Konseyi Seyranbağları Semt Meclisi tarafından yapılan açıklamada, yapının Adalet Bakanlığı, Açık Ceza İnfaz Kurumu ve Çankaya Belediyesi arasında hazırlanan iş birliği protokolü kapsamında kiralandığının öğrenildiği ifade edildi. Açıklamada, binanın çevresinde apartmanların bulunduğu, ayrıca ilkokul ve lise binalarına çok yakın mesafede yer aldığı vurgulandı.

Semt Meclisi, Çankaya Belediyesi başkan yardımcıları ve ilgili bürokratlarla yapılan toplantıda mahalle halkının projeye karşı olduğunu açık biçimde dile getirdiğini belirtti. Açıklamada, “Bu tür planlamalar yalnızca kurumların kendi değerlendirmeleriyle değil, doğrudan etkilenecek olan mahalle halkıyla birlikte ve onayıyla yapılmalıdır” denildi.

Mahalle sakinleri, projeyle birlikte hane huzurunun bozulacağı, çocuklar ve gençler açısından tedirginlik oluşacağı, ayrıca sosyal ve ekonomik kayıplar yaşanabileceği yönünde kaygılarını dile getirdi. Semt Meclisi, mahalle sakinlerinin görüşü ve onayı alınmadan planlanan uygulamayı kabul etmediklerini belirterek, projeden derhal vazgeçilmesini istedi.

Açıklamada, “Hiçbir kanaldan mahalle sakinlerinin görüşü/onayı alınmadan planlanan bu hükümlü yurdunu mahallemizde istemiyoruz. Planlamadan derhal vazgeçilmelidir” ifadelerine yer verildi.

ÇANKAYA BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Çankaya Belediyesi konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bazı basın yayın organlarında yer alan haberlere ilişkin kamuoyunu doğru bilgilendirme gereği doğmuştur.

5275 sayılı Kanun’un 30’uncu maddesinin beşinci fıkrasının uygulanmasına ilişkin olarak, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü’nün 04.12.2025 tarihli ve E-66836956-010.07-347636 sayılı yazısı doğrultusunda, hükümlülerin kamu kurum ve kuruluşlarında çalıştırılarak topluma kazandırılmasına yönelik bir çalışma yürütülmektedir.

Bu kapsamda, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile Çankaya Belediye Başkanlığımız arasında “Hükümlülerin Topluma Kazandırılması Amacıyla Çalıştırılmalarına Dair İş Birliği Protokolü” 31.12.2025 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir.

Ancak bazı haberlerde iddia edildiği gibi Seyranbağları Mahallesi’nde bir cezaevi ya da açık ceza infaz kurumu açılması söz konusu değildir. Belediyemiz tarafından kiralanan Seyranbağları Mahallesi, Kirazlı Sokak No:9 adresindeki binanın hükümlülerin barındırılması amacıyla kullanılacağına dair kesinleşmiş bir durum bulunmamaktadır.

Belediyemiz, üzerine düşen görev ve sorumlulukları azami özen ve hassasiyetle yerine getirecektir. Ortaya çıkabilecek soru ve tereddütler şeffaf iletişim yoluyla kamuoyuyla paylaşılacaktır.