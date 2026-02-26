Belediye ile Bakanlığın protokolüne tepki: "Hükümlü yurdu istemiyoruz"

BirGün/Ankara

Ankara’nın Çankaya ilçesi Seyranbağları Mahallesi’nde bulunan, eski bir özel kız yurdunun, hükümlülerin istihdamı kapsamında 100 kişilik Açık Ceza İnfaz Kurumu’na dönüştürülmesinin planlandığı öne sürüldü.

Çankaya Kent Konseyi Seyranbağları Semt Meclisi tarafından yapılan açıklamada, yapının Adalet Bakanlığı, Açık Ceza İnfaz Kurumu ve Çankaya Belediyesi arasında hazırlanan iş birliği protokolü kapsamında kiralandığının öğrenildiği ifade edildi. Açıklamada, binanın çevresinde apartmanların bulunduğu, ayrıca ilkokul ve lise binalarına çok yakın mesafede yer aldığı vurgulandı.

Semt Meclisi, Çankaya Belediyesi başkan yardımcıları ve ilgili bürokratlarla yapılan toplantıda mahalle halkının projeye karşı olduğunu açık biçimde dile getirdiğini belirtti. Açıklamada, “Bu tür planlamalar yalnızca kurumların kendi değerlendirmeleriyle değil, doğrudan etkilenecek olan mahalle halkıyla birlikte ve onayıyla yapılmalıdır” denildi.

Mahalle sakinleri, projeyle birlikte hane huzurunun bozulacağı, çocuklar ve gençler açısından tedirginlik oluşacağı, ayrıca sosyal ve ekonomik kayıplar yaşanabileceği yönünde kaygılarını dile getirdi. Semt Meclisi, mahalle sakinlerinin görüşü ve onayı alınmadan planlanan uygulamayı kabul etmediklerini belirterek, projeden derhal vazgeçilmesini istedi.

Açıklamada, “Hiçbir kanaldan mahalle sakinlerinin görüşü/onayı alınmadan planlanan bu hükümlü yurdunu mahallemizde istemiyoruz. Planlamadan derhal vazgeçilmelidir” ifadelerine yer verildi.