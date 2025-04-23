Belediye işçileri ayakta

İzmir’de toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmeleri tıkanması sonrası Konak, Gaziemir ve Çiğli Belediyelerinde emekçiler, eyleme geçti. Ayrıca dün de Karabağlar Belediyesi işçileri Nisan ayı maaşlarının eksik yatması ve gıda kartlarının ve bayram ikramiyelerinin ödenmemesi üzerine belediye binası önünde oturma eylemi yaptı. Çiğli Belediyesi iştiraki ÇİBEL’de, DİSK/Genel‑İş 10 No’lu Şube üyesi işçiler 17 Nisan’da yüzde 31’lik zam teklifini reddederek greve çıktı.

Grevin dördüncü gecesinde, Genel‑İş Genel Merkezi işçilerden habersiz bir protokole imza atarak belediyenin yüzde 33,70’lik teklifini kabul etti. İşçiler karara tepki gösterip belediye binasına yürüdü; şube yönetimi de, “Bu imzayı tanımıyoruz” açıklaması yaptı.

Konak Belediyesi şirketi MER‑BEL ile Genel‑İş İzmir 5 No’lu Şube arasındaki 11’inci dönem TİS görüşmeleri SODEMSEN aracılığıyla sürüyor. Masada ilerleme sağlanamazsa işçiler 7 Mayıs’ta greve çıkacak. Gaziemir Belediyesi şirketi GAZİ‑BEL’de de TİS görüşmeleri tıkandı. Arabulucu süreci sonuçsuz kalınca sendika 30 Nisan’da greve gideceğini ilan etti. Sözleşme 600 işçiyi kapsıyor.

Karabağlar Belediyesi işçileri, Nisan maaşlarının eksik yatırılması, gıda kartları ile bayram ikramiyelerinin ödenmemesi nedeniyle belediye binası önünde oturma eylemi gerçekleştirdi. Belediye şirketi KAR-BEL’de çalışan işçilere mart ayı maaşlarından 27 bin 500 TL yatırıldığı ifade edildi.