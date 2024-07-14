Belediye işçileri direnişte kararlı

Ülkenin dört bir yanındaki pek çok belediyede işçi ve emekçiler, hakları için mücadelelerini sürdürüyor. Hem iktidar hem de muhalefet partilerine ait belediyelerden hak gaspı haberleri ardı ardına gelirken alın terleri için örgütlenen işçiler direnmekte kararlı.

Bilge Su YILDIRIM

Yerel seçimlerin ardından hem iktidar hem de muhalefete ait belediyelerde işçi ve emekçiler çeşitli hak kayıpları yaşamaya devam ediyor.

Kimi belediyede işçilerin sendikal hakları gasp edilirken kiminde de çalışanlar düşük ücretlere ve kötü çalışma koşullarına mahkûm ediliyor.

Derinleşen ekonomik krizin ve önceki dönemlerden kalma borçların altında kalan belediyelerin bütçeden kısmak için ilk yaptıkları ise işçileri işten çıkarmak oluyor. Edirne’den İzmir’e, İstanbul’dan Aydın’a yurdun dört bir yanındaki belediye çalışanları ise hakları için mücadele veriyor.

AKP’li Edirne İpsala Belediyesi’nde işten çıkarılan 119 işçi, belediye binası önüne eylem çadırı kurdu. Direnen işçilerden Salih Apa, kadrolu işçi olmasına rağmen iş kanuna aykırı olarak işten çıkarıldığını kaydetti. BirGün’e konuşan Apa, Başkan Kerman’ın işçilere HAK-İŞ’e geçmelerine yönelik baskı yaptığını aktardı. Apa, şunları söyledi: “DİSK sendikal yetkinliğini yitirsin diye işçilere ‘HAK-İŞ’e geçerseniz sizi işten çıkarmam’ dedi. 1 Mayıs’ta sosyal medya hesaplarından emeğe ilişkin paylaşımlar yaparken bir sürü işçiyi işten çıkardı. Seçim süresi boyunca mitinglerde tek bir işçiyi dahi ekmeğinden etmeyeceğine ilişkin şerefi üzerine yeminler ediyordu, koltuğa oturunca ilk yaptığı işçi kıyımı oldu.”

İHRAÇ SEBEBİ SİYASİ

İzmir’de 2024 Yerel Seçimlerinde CHP’den AKP’ye geçen Menemen Belediyesi’nde 27 Mayıs’ta iş akdi feshedilen 300’e yakın işçi, belediye önündeki direnişlerini sürdürüyor. İşçiler her gün belediye binası önünde eylem yaparken AKP’li Belediye Başkanı Aydın Pehlivan iki aydır makamına uğramadığını belirtti.

İşten çıkarılan işçilerden Şükran Kaçan, işten çıkarılma gerekçesinin 2024 Yerel Seçimleri’nde CHP adına seçim çalışması yürütmesi olduğunu öne sürdü. Kaçan, şunları söyledi: “İş akdimin feshedilmesinin CHP delegesi olmam dışında hiçbir gerekçesi yok. Yaptığım iş hakkında tek bir şikâyet, tek bir kusur bulamazsınız. Sırf siyasi kimliğim yüzünden işimden oldum. Olan yine işçiye, emekçiye oldu.”