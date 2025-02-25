Belediye işçileri hakları için direnişte

Emek Servisi

İstanbul Beşiktaş Belediyesinde işçiler dün sabah saatlerinde iş bıraktı. DİSK/Genel-İş Avrupa Yakası 1 No’lu Şube’nin örgütlü olduğu Beşiktaş Belediyesinde temizlik, park bahçeler, veteriner işleri ve fen işleri birimlerinde çalışan işçiler her zamanki saatlerinde görev yerlerine geldi, iş kıyafetlerini giydi ancak işbaşı yapmadı.

Evrensel’deki habere göre ücretlerinin 4 aydır eksik ve geç ödendiğini söyleyen belediye işçileri, “Arkadaşlarımız borç batağında, tefecilerin eline düşen işçiler var. Biz eksik çalışmıyoruz, ücretimizin de eksiksiz ve zamanında ödenmesini istiyoruz” dedi. İşçiler, eylemde üyesi oldukları Genel-İş Avrupa Yakası 1 No’lu Şube’yi de protesto etti.

Adana Seyhan Belediyesi işçileri de dün işten kaçınma haklarını kullanmaya başladı. Seyhan Belediyesi’ne bağlı Seyhan İmar AŞ’de çalışan işçiler, Mart 2024’ten bu yana ödenmeyen ücret ve hakları için direnişe geçti. İşçilerin üye olduğu Genel-İş Sendikası, eylemin ardından bugün Barış Anıtı önünde basın açıklaması düzenleyecek. Belediyedeki müdürler, birimlerin WhatsApp gruplarına gönderdikleri yazıda “SGK kesintileri ve taşeron firmaların icra takipleri” nedeniyle ödeme güçlüğü yaşadıklarını, bu durumun mücbir sebep sayıldığını öne sürdü.