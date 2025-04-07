Belediye işçileri iş bırakıyor

Emek Servisi

Kadıköy Belediyesi’nde çalışan Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Genel-İş) üyesi işçiler, aylardır ödenmeyen maaş farkları nedeniyle bugün iş bırakacaklarını duyurdu. Sendika, belediye yönetiminin verdiği sözleri tutmadığını ve kasada para olmadığını iddia ederek ödemeleri ertelediğini belirtti.

Uzun zamandır süren görüşmelerden sonuç alamayan işçiler, tüm birimlerde iş durdurma kararı aldı. Hak talepleri için buğun mesai saatinde belediye bahçesinde toplanacak olan emekçiler, basın açıklaması gerçekleştirecek. Belediye yönetimini yarattıkları mağduriyeti düzeltmek için harekete geçmeye çağıran sendika ise işçilerin haklarını alana dek mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı.