Belediye işçilerinin talebi ücrette iyileştirme

Ebru ÇELİK

Maltepe Belediyesi işçileri yaşam koşullarına uygun ücret talep ederek Çarşamba günü iki saatlik iş bırakma eylemi gerçekleştirecek. DİSK'e bağlı Genel-iş İstanbul Anadolu Yakası 2 Nolu Şube, dün yapılan şube yönetimi ve işyeri temsilcilikleri ile toplantıdan Maltepe Belediyesi müdürlük ve birimlerde iki saatlik iş durdurma kararı alındığını duyurdu.

Açıklamada, "Her gün daha da zorlaşan ekonomik ve sosyal yaşam şartlarının karşısında hepimize sunulan sefalet ücretlerine hep birlikte karşı çıkacağız. Talep etmeyi bilmekten daha çok mücadele etmenin, ayağa kalkmanın ve haklarımıza sahip çıkmanın artık vaktidir. Tüm müdürlük ve birimlerde çalışan arkadaşlarımızı bu eyleme uymaya, birlikte dayanışmaya davet ediyoruz. İşyeri temsilcilerimiz ve şube yönetimi olarak çarşamba günü yapacağımız iş durdurma eyleminde sahada olacağız. İşyeri temsilcilerinin ve yöneticilerin kararlarına lütfen uyunuz. Tüm birimlerin çarşamba günü hangi saatlerde iş durduracağı ile ilgili detayları bir sonraki mesajda sizlere bildireceğiz" denildi.

Genel-İş Maltepe Şube Başkanı Ali Kılıç, “Yarın 2 saatlik iş durdurma eylemimize davet ediyoruz” dedi.