Belediye işçisi Şavşat’ta direnişte

Emek Servisi

Artvin’in Şavşat ilçesinde AKP’li belediyenin CHP döneminde işe alınan 31 personelin sözleşmelerinin yenilenmemesi üzerine DİSK/Genel İş Sendikası üyeleri belediye binası önünde basın açıklaması yaptı.

Genel İş Sendikası Karadeniz Temsilcisi Selim Bilgin, "Belediye çalışanları kimsenin kölesi değildir, zaten üç beş kuruşla asgari ücret düzeyinde bir ücretle bir lokma ekmek için çalışan arkadaşlarımızın işlerinin sonlandırılmamasını talep ediyoruz” dedi.

İşçiler, eylül ayı boyunca sürekli eylem kararı aldıklarını duyurdu. Açıklamada, aynı zamanda 3 gün önce kentin Hopa ilçesine bağlı Çifteköprü köyünde yapılması planlanan mesire alanı projesine karşı çıkarken ormana giren kepçeleri durdurmaya çalışan köylülere açılan ateşte hayatını kaybeden Reşit Kibar anıldı.