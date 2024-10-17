Belediye katliam yapıyor

Haber Merkezi

Gebze ve Ümraniye Belediyeleri’nden sonra İstanbul Avcılar ile Kırklareli’de de sokak hayvanları katledildi. Avcılar Belediyesi Temizlik Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, temizlik yaparken konteyner içerisinde öldürülüp çuval içinde bırakılmış iki köpek buldu. Avcılar Belediyesi Veteriner Müdürü Neşe Yıldırım Yılmaz, ölen iki yavru köpeğin bilinçli öldürüldüğü ve fiziksel şiddete maruz bırakıldığını söyledi.

Kırklareli'de ise yaşam hakkı savunucuları tarafından çöplükte Kırklareli Geçici Hayvan Bakımevi’nden çıkan kamyonların bıraktığı onlarca hayvan cesedi bulundu. MHP’li Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, hayvanların hasta olduğunu ve bir itlaf olmadığını, ölü kedi ve köpeklerin bertaraf edilmesine ilişkin soruşturma başlatacaklarını duyurdu. Bulut, “Ölen tüm canlarımızla ilgili bir itlaf asla söz konusu değildir. Oradaki arkadaşlarımıza biz sonuna kadar güveniyoruz” dedi.