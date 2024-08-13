Belediye Meclisi kabul etti: İzmir'e Merih Demiral heykeli dikilecek
MHP'nin teklifini oybirliğiyle kabul eden İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, milli maçta attığı golün ardından bozkurt işareti yapan futbolcu Merih Demiral'ın heykelinin dikilmesine karar verdi.
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, UEFA Disiplin Kurulu'nun EURO 2024'ün son 16 turunda oynanan Avusturya maçında kaydettiği ikinci golün ardından 'bozkurt işareti' yapan Merih Demiral'ın heykelinin kente dikilmesine karar verdi.
İZBB ağustos ayı olağan meclis toplantısında gündeme eklenen önergeler görüşülerek oylamaya sunuldu.
MHP'NİN TEKLİFİ OYBİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ
Meclis toplantısında UEFA Disiplin Kurulu'nun, EURO 2024'ün son 16 turunda oynanan Avusturya maçındaki "bozkurt" hareketi nedeniyle milli futbolcu Merih Demiral'a 2 maç ceza vermesi gündeme taşındı.
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Bahadır Altınkeser'in milli futbolcunun heykelinin İzmir'e dikilmesi önergesi oy birliğiyle kabul edilerek ilgili komisyona gönderildi.
UEFA Disiplin Kurulu, bozkurt işareti yapan Demiral'a 2 maç ceza vermişti.