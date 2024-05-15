Belediye meclisi toplantısında AKP ile DEM Parti arasında ‘Kürtçe’ tartışması

Mardin Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin mayıs ayı toplantısında, DEM Parti ile AKP’li üyeler arasında “Kürtçe” tartışması yaşandı. DEM Partili Devrim Demir, toplantının açılış konuşmasını Kürtçe yapması üzerine AKP’li üyeler, “Keşke açılış konuşmasını Türkçe yapsaydınız da sonra Kürtçe devam etseydiniz” diye tepki gösterdi.

Mardin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin mayıs ayı toplantısı, DEM Partili üye Devrim Demir başkanlığında toplandı.

Demir’in toplantının açılış konuşmasını Kürtçe yaptığı sırada AKP’li meclis üyeleri tepki gösterdi. Bazı AKP’liler, Kürtçeye karşı olmadıklarını, ancak konuşmadan bir şey anlamadıklarını belirterek “Keşke açılış konuşmasını Türkçe yapsaydınız da sonra Kürtçe devam etseydiniz” dedi.

Demir ise, “Karşı olmadığınız bir durum olsa bu kadar refleks göstermezdiniz. 21 Şubat Dünya Anadil Günü olduğunda bizler selamlamamızı bütün yörelerde o dillerde yaparız. Ama bugün ‘15 Mayıs Kürt Dil Bayramı’dır. O nedenle ‘Kürt Dil Bayramı’nı kutlamış olduk. Sizlerin bu kadar refleksli yaklaşmanızın gereği yok” yanıtını verdi.