Belediye önce dolguya başladı, sonra ÇED dosyası hazırladı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Araklı ilçesi Yalıboyu Mahallesi'nde yapılması planlanan “Rekreasyon ve Park Alanı Amaçlı Kıyı Dolgu” projesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) dosyası sunuldu.

Fakat belediye ÇED dosyasını sunmadan önce çalışmalara başlayarak, dolgunun büyük bir kısmını tamamladı. ÇED dosyasında yer alan bilgiye göre 2025 ağustos ayında çalışmalara başlanırken, 2 ay sonra çalışma "gerekli izinlerin alınmaması" sebebiyle Araklı Kaymakamlığı’nın başkanlığında Jandarma tarafından durduruldu.

MA’da yer alan habere göre, çalışmaların durdurulmasından sonra hazırlanan ÇED dosyasına göre Karayolları 10'uncu Bölge Müdürlüğünün Araklı Tüneli için “Denetim ve Ani Müdahale-Bakım İstasyonu” yapım işinde kullanılmak üzere bir alan ihtiyaç olduğu belirtilerek, bu alan doldurulmaya başlandı.

Proje kapsamında sahil hattında 10 bin 108 metrekarelik deniz alanının doldurulması planlanıyor. 5 bin 600 metrekarelik bir alanın daha dolgusu yapılmak istenirken, dolgu malzemeleri taş ocaklardan, yapımı devam eden yol-tünel çalışmalarında oluşan malzemelerle doldurulacak.

Proje kapsamında yapılacak dolgu çalışması sırasında kıyıdan deniz içine doğru 110 metre genişliğinde dolgu yapılacak. Öte yandan dolgu yapılmak istenen alan Ordu-Trabzon-Rize-Giresun-Gümüşhane-Artvin planlama bölgesi “Doğal ve ekolojik niteliği korunacak alan” vasfında bulunuyor.