Belediye önünde sessiz eylem

İstanbul Kadıköy’deki Acıbadem Mahallesi’nde eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya ait Özel Medipol Hastanesi’nin otoparkı nedeniyle kamuya ait yeşil alanda inşaat yapılmasına karşı başlayan direniş 310 gündür sürüyor.

Direnişlerini dün Kadıköy Belediyesi önüne taşıyan Acıbadem Sakinleri Dayanışması, burada sessiz bir eylem yaptı.

Eylemde "İBB ve Kadıköy Belediyesi Medipol'ün kamusal alanlarımızı yağmalamasıan dur de", "Acıbadem hukuksuzluğuna dur de", "Acıbadem sakinleri Ekrem İmamoğlu'nu sahaya bekliyor" yazılı pankart ve dövizler açıldı.

Acıbadem sakinleri, çalışmaların bir an önce durdurulması gerektiğine dikkat çekti.