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Belediye otobüsü devrildi: 2 yaralı

Ajans Haberleri
  • 19.07.2025 17:52
  • Giriş: 19.07.2025 17:52
  • Güncelleme: 19.07.2025 17:52
Kaynak: İHA
Belediye otobüsü devrildi: 2 yaralı

Eskişehir’de bir belediye otobüsünün devrilmesi sonucunda meydana gelen trafik kazasında 2 yolcu yaralandı.
Olay, Tepebaşı İlçesi Kavacık Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; A.Y. isimli şoförün idaresindeki bir belediye otobüsü, henüz bilinmeyen sebeple devrildi. Yaşanan kaza sonucunda 2 yolcu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yaralıların ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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