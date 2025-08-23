Belediye otobüsü elektrik direğini devirdi

Eskişehir’de belediye otobüsü kablosuna takıldığı direği devirirken, kazada yaralanan olmadı.

Olay, Ertuğrulgazi Mahallesi Göcen Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan U.Ç. idaresindeki 26 EBB 197 plakalı belediye otobüsü, sokak üzerinde bulunan bir direğin kablosuna takıldı. İddiaya göre takılmanın etkisiyle direk otobüsün üzerine doğru devrildi. Olayda yaralanan olmazken, devrilen direkten dolayı sokakta trafik aksadı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.