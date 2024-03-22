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Belediye otobüsünün çarptığı sanatçı hayatını kaybetti

Ankara’da karşıdan karşıya doğru yürüyen yerel sanatçı Metin Çelik, belediye otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Güncel
  • 22.03.2024 01:00
  • Giriş: 22.03.2024 01:00
  • Güncelleme: 22.03.2024 01:08
Kaynak: İHA
Belediye otobüsünün çarptığı sanatçı hayatını kaybetti
İHA

Ankara'nın yerel sanatçılarından Metin Çelik, Kızılay Meydanı'nda Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir otobüs tarafından çarparak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Kızılay Meydanı’nda yaşandı. Ankara’nın yerel sanatçılarından Metin Çelik, araçların geçişi esnasında karşıdan karşıya doğru yürümeye başladı. Bu sırada belediye otobüsü Çelik’e çarptı.

 Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Metin Çelik’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Çelik’in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

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