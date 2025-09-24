Belediye personeli, mesai arkadaşı tarafından öldürüldü

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde asfalt serimi sırasında çıkan kavgada mesai arkadaşının bıçakladığı Uğur Şeker (46), hayatını kaybetti.

Sandıklı ilçesi Kırkpınar mevkisinde dün asfalt serimi yapıldığı sırada Sandıklı Belediyesi çalışanlarından S.K. ile Uğur Şeker arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi ile S.K., Uğur Şeker'i bıçakladı. Ağır yaralanan Uğur Şeker, olay yerine gelen ambulansla hastaneye götürüldü.

Şeker, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Olayın ardından S.K. gözaltına alındı.

Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı.