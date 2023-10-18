Belediye personeli, ölü köpekleri köye bırakırken yakalandı

DÜZCE’de, Çilimli Belediyesi personeli, belediyeye ait resmi plakalı kamyonetle, köpek ölülerini Akçakoca ilçesinde bulunan Subaşı köyüne bıraktığı sırada bölge halkı tarafından yakalandı. Durumun jandarmaya bildirilmesiyle Çilimli Belediyesi personeli gözaltına alındı.

Akçakoca ilçesine bağlı Subaşı köyünde yaşayanlar, Çilimli Belediyesi'ne ait resmi plakalı kamyonetle bir belediye personelinin, ölü köpekleri köye bıraktığını gördü. Köylüleri görüp kaçmaya çalışan belediye personeli, kamyoneti çamura saplanınca yakalandı. Durumu cep telefonuyla kayda alan köylüler jandarmaya haber verdi. Çilimli Belediyesi'nde çalışan görevli, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.