Belediye senin, iradene sahip çık

Haber Merkezi

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil üç belediye başkanının görevden uzaklaştırıldığını ve tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan yerine, Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen’in kayyum olarak atandığını açıkladı. Kayyum olarak atanan Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Şişli Belediyesi Başkanlığı makamına polisler eşliğinde geçti.

Şişli Belediyesi’ne kayyum atanmasının ardından dün sabah saat 05.00’te yüzlerce polis binayı ablukaya aldı. Belediye çalışanları ve yurttaşlar dışarı çıkarıldı, binaya girişler engellendi. CHP’li meclis üyeleri polis müdahalesine alkışlarla protesto ederek tepki gösterdi. Binadan çıkarılan bazı üyeler, grup odasında nöbet eylemi başlatarak içeride kalmaya devam etti. Belediyeye çıkan tüm yollar kapatıldı. Darülaceze Caddesi’nin trafiğe kapatılmasıyla birlikte, çevrede bulunan özel hastaneler ile Okmeydanı Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ne erişimde büyük zorluk yaşandı. Yurttaşlar uzun mesafeleri yürümek zorunda kaldı.

Saat 08.30’da mesaisine başlamak üzere gelen belediye personeli ise içeri alınmadı.

Kayyum atanan Şişli Belediyesi’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sayın Cevdet Ertürkmen, Şişli Belediye Başkan Vekili olarak göreve başlamıştır" denildi.

Şişli Belediyesi Başkan yardımcıları Fatma Özlem İzol ve Ozan Özgür Doğru kayyuma tepki olarak istifa ettiklerini açıkladı. Ozan Özgür Doğru istifa mektubunda, 19 Mart sabahı belediyeye yönelik yapılan polis baskınlarının ardından halktan gelen büyük dayanışmanın bu kararı almasında etkili olduğunu vurguladı.

‘KAYYUMU KABUL ETMİYORUZ’

Doğru, “Şişli halkına bir teşekkür ve inandıkları demokratik Türkiye için bir istifa borçluyum. İstifamın nedeni; halkımızın yaşadığı gerçeklerin ve halkımızın seçme hakkının yok sayılmasıdır.” Doğru, Şişli halkının kendisine verdiği görevin “kent ihanetine hizmet ettirilmesine” izin vermeyeceğini belirtti. Av. Fatma Özlem İzol ise 31 Mart 2024 seçimlerinde halkın büyük çoğunluğunun oylarıyla seçilen Resul Emrah Şahan’ın tutuklanmasını ve yerine kayyum atanmasını “demokrasiye darbe” olarak değerlendirdi. “Bu hukuksuzluğu, demokrasi dışılığını, halkın iradesine atanmış kayyumu, zorbalığını kabul etmiyorum” diyen İzol, 17 Nisan 2024’ten bu yana yürüttüğü Belediye Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ettiğini duyurdu.

‘BELEDİYEMİZE VE İRADEMİZE SAHİP ÇIKIN’

Sabah saatlerinde sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, “Kıymetli Şişli Halkı, Şişli Belediyemiz sabaha karşı 05.00 sularında kolluk kuvvetleri tarafından ablukaya alındı. Herkes bilmelidir ki, Şişli Belediyesi sizindir. Kentimizin vicdanlı tüm yurttaşlarına sesleniyorum: Belediyemize, irademize, geleceğimize sahip çıkın. Bir kez daha vurguluyorum: Haklıyız, kazanacağız!” çağrısında bulundu.

Polis dün itibarıyla belediye çevresini bariyerlerle kuşattı.

İŞÇİLERDE KAYYUM TEDİRGİNLİĞİ

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın gözaltına alındığı gün iş durdurarak belediye önünde eylemler yapan işçiler, kayyumun belediye binasına girmesiyle işten atılma tedirginliğinin arttığını söyleyerek DEM Parti’nin yönettiği belediyelere atanan kayyumların ardından yaşanan işten atmaları örnek gösterdi. Kayyumun ardından herhangi bir eylem planlarının olmadığını söyleyen belediye işçileri sendikaları DİSK/Genel-İş’ten de bir çağrının gelmediğini söyledi.

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ERDOĞAN SEVDASI!

Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen (solda), Şişli Belediyesi Başkanlığı makamına polisler eşliğinde geçti. Kayyumun ilk işi ise Resul Emrah Şahan (sağda) döneminden kalan Atatürk portresini kaldırıp yerine daha küçük bir portle ile Erdoğan’ın fotoğrafını asmak oldu.

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BAŞKAN YARDIMCISI’NA YAKALAMA

‘Kent uzlaşısı’ soruşturması kapsamında Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, PKK/KCK siyasal alan sorumlusu Azad Barış, Halkların Demokratik Kongresi (HDK) mensubu Havun Altun hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçlarından yakalama kararı çıkarıldı.