Belediye şirkete karşı açtığı davayı kazandı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Bilecik’in Söğüt ilçesindeki altın ve gümüş madenine verilen “ÇED Gerekli Değildir” kararına karşı açtığı davayı kazandı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Bilecik’in Söğüt ilçesi Yakacık Köyü mevkisinde yapılması planlanan Altın ve Gümüş Madeni Açık Ocak İşletmesi’ne ilişkin “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir” kararına karşı yargı yoluna başvurdu.

Büyükşehir Belediyesi, 2. İdare Mahkemesi’nde görülen “ÇED gerekli değildir” kararına karşı açtığı davayı kazandı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı davada, söz konusu kararın dayanağını oluşturan ve Nisan 2024 tarihinde hazırlanan Proje Tanıtım Dosyasında önemli çelişkiler bulunduğu ifade edildi. Mahkeme, cevherin alternatif güzergâh olmaması nedeniyle Eskişehir şehir merkezinden Sivrihisar ilçesi sınırlarında yer alan Kaymaz Altın Madeni’ne taşınacak olmasını da önemli bir risk faktörü olarak değerlendirerek, çevre ve insan sağlığı açısından bu taşımanın kabul edilemez olduğuna hükmetti. Trafik planında Eskişehir güzergâhına dair hiçbir değerlendirmenin yer almaması da kararın iptal gerekçeleri arasında yer aldı.