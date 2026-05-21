Belediye sponsora itiraz etti: Ayvalık'taki “GÖVDE” sergisi iptal edildi

Sanatçılar Alev Gözonar, Aydın Teker, Nejat Çınar, Serhat Öztürk, Sibel Sümer ve TUNCA’nın eserlerini bir araya getiren “GÖVDE” başlıklı sergi iptal edildi. 22 Mayıs 2026 tarihinde Ayvalık Ayazması’nda (Panagia Phaneromeni) ziyarete açılması planlanan serginin, Ayvalık Belediyesi’nin Ayvalık Ayazması Derneği'nin sponsorluğunu kabul etmemesi nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

Sergi koordinasyonu ve sanatçıları tarafından yapılan kamuoyu duyurusuna göre süreç, Ayvalık Ayazması Derneği ile yapılan görüşmeler sonucunda gerekli izinlerin alınması ve Ayvalık Belediyesi’ne resmi dilekçenin verilmesiyle başladı. Bu aşamada hazırlık süreci de tamamlandı.

Ancak sergi açılışına 3 gün kala Ayvalık Belediyesi’nin, Ayazma Derneği’ni arayarak sponsorlukların kabul edilemeyeceğini bildirdiği, sanatçılarla yapılan görüşmede ise sponsor logolarıyla serginin gerçekleştirilmesi halinde etkinliğin engelleneceğinin ifade edildiği belirtildi.

Bu gelişmeler üzerine sergi koordinasyonu, mevcut koşullar altında “GÖVDE” sergisinin Ayvalık Ayazması’nda gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu.

Sergi koordinasyonu, yaşanan sürece ilişkin yeni gelişmelerin ve serginin geleceğine dair planlamaların önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.

Açıklamanın tamamı şöyle:

Alev Gözonar, Aydın Teker, Nejat Çınar, Serhat Öztürk, Sibel Sümer ve TUNCA’nın eserlerini bir araya getiren ve 22 Mayıs 2026 tarihinde Ayvalık Ayazması’nda (Panagia Phaneromeni) kapılarını açması planlanan "GÖVDE" başlıklı sergimiz, Ayvalık Belediyesi’nin sergiyi sponsorlarımızla gerçekleştiremeyeceğimizi bildirmesi nedeniyle iptal olmuştur.

Gelişen süreç şöyledir: Ayvalık Ayazması Derneği ile yaptığımız görüşmeler sonrası sergi için izin alındı, Ayvalık Belediyesi’ne dilekçe verildi. Eserler hazırlandı ve metinler yazıldı. Gerekli sponsorlar bulunup, kalan masraflar sanatçılar tarafından karşılanarak sergi hazırlıkları tamamlandı. Sponsor logolarıyla hazırlanan afiş ve basın bültenleri yerel ve ulusal basın platformlarıyla paylaşıldı. Kente posterler asıldı ve sosyal medya tanıtımları yapıldı. Kent dışından kültür sanat aktörleri davet edildi ve sergi yayını da baskıya gönderildi.

Ancak açılışa üç gün kala Ayvalık Belediyesi, Ayazma Derneği’ni arayarak sponsorlukların kabul edilemeyeceğini bildirdi. Daha sonrasında bizlerle yapılan görüşmede de sponsor logolarıyla sergiyi gerçekleştirmemiz halinde engelleyeceklerini bildirdiler.

Bu koşullar altında sergimizi Ayvalık Ayazması’nda gerçekleştiremeyeceğimizi üzülerek duyururuz.

Dünyanın her yerinde yerel yönetimler, kültür-sanat projelerini var eden sponsorluk yapılarını teşvik eder ve destekler. Sanatın ve sanatçının yanında durması, kolaylaştırıcı olması beklenen bir yerel yönetimden açılışımıza sadece günler kala karşılaştığımız bu tavrı kabul etmekte zorlanıyoruz.

Yaşanan bu süreçle ilgili gelişmeleri ve sergimizin geleceğine dair yeni planlamalarımızı en kısa sürede paylaşacağız.