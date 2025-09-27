Belediye taşınmazları elde kaldı

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Aralık 2024 tarihli kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, CHP’li belediyelerin SGK borçlarını gündeme getirdi. İktidar, SGK borçları üzerinden CHP’li belediyelere yüklenirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da “Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan aldığı talimat ile” borçların tahsili için harekete geçti. Bazı CHP’li belediyelerin hesaplarına borçları nedeniyle haciz konuldu.

AKP’li belediyeler, SGK borçlarını taşınmaz satışı yoluyla kapatırken CHP’li belediyelerin mahsuplaşma talepleri geri çevrildi. Çok sayıda AKP’li belediye, cami devrederek borç kapatırken CHP’li belediyelerin değerli taşınmazların devrine yönelik girişimlerinden ise sonuç alınamadı.

AKSAK İŞLEYİŞ

Belediyelere yönelik ayrımcı politika izlediği gerekçesiyle eleştirilen SGK’nin mali hesaplarında yapılan Sayıştay denetimleri ise kurumun işleyişindeki aksaklığı gözler önüne serdi. Kurumun, takipli borçlara karşılık satmak amacıyla alınan taşınmazları nakde dönüştüremediği tespit edildi.

SGK’nin, 2024’ün sonuna kadar, borçlara karşılık toplam bin 799 taşınmaz aldığı bildirildi. Borçlara karşılık gelir elde etmek için alınan taşınmazların alış bedelinin 9 milyar 698 milyon 132 bin TL olduğu kaydedildi.

Kurumun, satış amacıyla aldığı taşınmazların yalnızca yüzde 28’ini satabildiği belirtildi. Yalnızca 2024 yılında, borç karşılığı 335 adet taşınmazın kabul edildiği, satılan taşınmaz sayısının ise 54’te kaldığı belirlendi.

ETKİSİZ SATIŞ

Prim borcuna karşılık alınan taşınmazların alım tarihi ile satışın gerçekleştiği ihale tarihi arasındaki sürelerin de oldukça açık olduğu tespit edildi. Öte yandan, satışı gerçekleştirilen bazı taşınmazların alım ve satım tarihleri arasında beş yıl olmasına karşın muhammen bedelin taşınmazın alım bedeline yakın olduğu kayda geçirildi.