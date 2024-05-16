Belediye ve hükümet bütçesi rakip değil

Haber Merkezi

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, iktidar ve muhalefet belediyeleri arasında verilen hibe destekleri arasındaki farkı gündeme getirdi.

Karabat, şunları söyledi: “Belediyelerimizin aldığı kaynakların verimli kullanılıp kullanılmadığı çok önemli. Sadece kredilerin değil aynı zamanda diğer borçlandırmaların da nereye aktarıldığı, hangi yatırımlara aktarıldığı, bu yatırımların ekonomiye dönüşünün nasıl olduğunu araştırmak ve yeni verimliliklere sebep olmakta son derece önemli. Belediyeler ya da hükümet bütçesi aslında birbirine rakip bütçeler değil. Belediye başkanları ya da bakanlar, kamu yönetimi açısından bakıldığında çoğu zaman birbirini tamamlayan unsurlar. Son zamanlarda ülkemizde sanki belediye başkanları ya da bakanlar birbirine rakip gibi bir iklim yaratıldı. Eğer tasarruf tedbirleri diye bir şey açıklanmışsa, bugün yapılması gereken en önemli şey kaynakların verimliliği açısından bu işbirliklerini arttırmak ve hükümetten olmayan belediyeleri rakip olarak görmeme alışkanlığına sahip olmak gerekir.”