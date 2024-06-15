Belediye, yandaş gazeteciyi maaşa bağlamış

Yandaş gazeteci Ferhat Murat'ın AKP döneminde Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden maaş aldığı anlaşıldı. BirGün’ün ulaştığı Murat, "Televizyondaki açıklamalarım birilerinin zoruna gidiyor" dedi.

Katıldığı televizyon kanallarındaki söylemleriyle tepki çeken yandaş gazeteci Ferhat Murat’ın uzun bir süre AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden maaş aldığı anlaşıldı.

Kanal kanal gezen, hatta yerel seçimden önce "Oylar birbirine çok yakın. Dip dalgaya baktığımızda Turgut Altınok'un sahada ciddi bir karşılığı olduğunu görüyoruz" şeklindeki açıklamaları alay konusu olan Ferhat Murat, 31 Mart yerel seçimlerine kadar Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden maaş aldı.

Murat, kendisini sosyal medyada eleştiren yurttaşlar hakkında da “Bursa Büyükşehir Belediye Başkan danışmanı” unvanını kullanarak suç duyurusunda bulunuyordu. Murat, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin AKP’den CHP’ye geçmesiyle görevinden ayrıldı.

BirGün’ün ulaştığı Ferhat Murat, AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden maaş aldığını kabul ederek, “Televizyondaki açıklamalarının birilerinin zoruna gidiyor. En son aldığım maaşı da hatırlamıyorum. Genel sekreter maaşının dörtte üçü oranında olması lazım” dedi.