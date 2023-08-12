Belediyede çalışan emekçiler ayakta

Artan enflasyon nedeniyle ek zam talepleri yayılıyor. İnsanca yaşayacak temel bir ücret talebiyle birçok ilde iş bırakan belediye işçileri, ek zam talep ediyor. TÜM-TİS Başkanı Öztürk, somut adım beklediklerini söyledi.

BirGün/Ankara

Hayat pahalılığı karşında düşük kalan ücretler işçileri isyan ettirdi. Ülkenin birçok noktasında belediye işçileri yetersiz kalan ücret artışları karşısında iş bırakma eylemlerine başladı. İnsanca yaşayacak gelir talebiyle iş bırakan işçiler, ek zam bekliyor.

Seçim öncesi uygulanan ekonomi politikaları ile bütçeyi alt üst eden, var olan ekonomik krizi daha da büyüten iktidar, vergi artışlarıyla faturayı dar gelirlilere kesti. Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere birçok yerde belediye işçileri iş bırakmaya başladı. Kamu emekçileri de 2024-2025 yılları toplu sözleşme sürecinde taleplerinin karşılanmaması halinde iş bırakmaya hazırlanıyor.

Ankara’da Mamak, Etimesgut ve Çankaya Belediyesi işçilerinin ardından Yenimahalle Belediyesi işçileri de ek zam talebiyle iş bıraktı. Ücretleri asgari ücretin altında kalan Genel-İş Ankara 2 No’lu Şube üyesi işçiler, sendikaya da tepkili. Sendikanın uzlaşmacı bir tavır içerisinde olduğunu savunan işçiler, dün sendika yöneticilerinin yapacağı açıklamayı dinlemedi, yöneticileri istifaya çağırdı, belediye yönetiminin önerdiği teklifi kabul etmedi. Yenimahalle Belediyesi işçileri, 22 bin TL maaş artı 4 bin TL yol ve yemek olmak üzere 26 bin lira ücret talep ediyor.

MAMAK’TA KABUL EDİLDİ

Mamak Belediyesi işçilerinin ek zam talebiyle başlattığı iş bırakma eylemi önceki gün sona erdi. Mamak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü birimlerinde çalışan işçiler ek zam talebiyle iş bıraktı. Temmuz ayında yapılan zamla 10 bin 500 lira ücret alan işçiler, en düşük ücretin 17 bin 500 liraya, vasıflı işçilerin ücretinin de 20 bin liraya çıkarılmasını talep etti. İki gün boyunca iş bırakan işçilerle belediye yönetimi arasında yapılan son görüşmede anlaşmaya varıldı. Buna göre yüzde 45 zamla birlikte işçilerin taban ücreti gruplara göre 16 bin 500 lira ila 18 bin 500 liraya çıktı. İşçiler eylemlerini sonlandırdı.

TEPKİ, DESTEK BİR ARADA

Ortalama 12 bin lira maaş alan ve zam talebiyle iş bırakan Çankaya Belediyesi işçilerinin sendikası DİSK/Genel-İş ile belediye yönetimi arasında yapılan görüşme sonucunda da 6 bin lira seyyanen zam üzerinden anlaşmaya varıldı. İşçiler arasında zammı az bulup tepki gösteren de anlaşmaya destek veren de oldu. Belediye yönetimi ile yapılan ek protokol ile seyyanen ödenen 6 bin TL, Ocak 2024 tarihinden itibaren tüm işçilerin taban ücretlerine yansıtılıp kalıcı hale getirilecek. Ancak ocakta verilecek zam, zam öncesindeki maaş baz alınarak hesaplanacak.

İZMİR’DE İŞ BIRAKTILAR

İzmir’de ise Bornova, Buca ve Bayraklı belediyelerinin işçileri dün iş bıraktı. Asgari ücret sınırında ücretlerle geçinemeyen belediye işçileri yüzde 50 zam talep etti.

YÜZDE 19’A TEPKİ

İstanbul’da AKP’nin yönettiği 23 ilçe belediyesinde çalışan yüzlerce işçi, “Bu ücretlerle geçinemiyoruz” diyerek geçen haftalarda Mahalli İdareler İşverenleri Sendikası’nın (MİKSEN) Beyoğlu’ndaki merkezi önünde eylem yapmıştı. HAK-İŞ’e bağlı Hizmet-İş üyesi işçiler, maaşlarına zam talep etti. Edinilen bilgiye göre sendikalar arasındaki zam görüşmeleri sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) ve bağlı iştiraklerinde de işçiler ek zam talep etti. Türk-İş’e bağlı 8 sendika belediyenin somut adım atmasını bekliyor. Ayrıca İBB İSBAK işçilerine birinci 6 ay için yüzde 40, ikinci 6 ay için yüzde 15 oranında zam teklif edildi. İşçiler teklifin açlık sınırının altında olduğunu belirterek teklifi reddetti. İşçilerin TÜİK’in gerçekdışı enflasyonunun mağduru olduğunu belirten TÜM-TİS Genel Başkanı Kenan Öztürk, ülkede yaşanan kaos nedeniyle tüm sektörlerde ücretlerin açlık sınırının altına düştüğünü kaydetti.

AYLARDIR ADIM YOK

Öztürk, “Tepkiler her yerde yükseliyor. İşçiler, iktidarın TÜİK eliyle açıkladığı enflasyon verilerinin mağduru. TÜRK-İŞ’e bağlı 8 sendika olarak belediye ile 2 toplantı yaptık. Durumun aciliyetini aktardık ve adım atılmasını söyledik. Taleplerimiz değerlendirmeye alındı ama somut hiçbir adım atılmadı” ifadelerini kullandı.

BIÇAK KEMİKTE

Belediyenin somut adımını beklediklerini kaydeden Öztürk, aksi halde iş bırakacaklarını belirtti: “Siyasal iktidarın muhalif belediyelere yaptığı baskıyı da biliyoruz ama bunun faturasının işçilere kesilmesine tepki gösteriyoruz. Bu sese kulak verilmesini istiyoruz. Somut adım atılmazsa her türlü meşru ve demokratik hakkımızı kullanacağız. Önümüzdeki hafta sendikalarla tekrar bir araya geleceğiz. Ve artık eyleme geçeceğiz. Bıçak kemiğe dayandı artık”