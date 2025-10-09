Belediyede çalışan temizlik işçisi, mesai arkadaşı tarafından öldürüldü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, mesai arkadaşı tarafından bıçaklanan belediye temizlik işçisi hayatını kaybetti.

Mehmet Özkaynak'ın (46) kullandığı Manavgat Belediyesi'ne ait kamyonla temizlik işçileri Gökhan M. (41) ve N.G. sabah saatlerinde çöp toplamaya çıktı.

N.G, Karacalar Mahallesi Ayrancılar mevkisindeki çöpleri almak için araçtan indiğinde şoför Özkaynak ve Gökhan M. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

SALDIRGAN ARANIYOR

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Gökhan M, mesai arkadaşı Özkaynak'ı boğazından bıçakladıktan sonra kaçtı.

Durumu fark eden N.G'nin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Özkaynak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma Gökhan M'yi yakalamak için çalışma başlattı.