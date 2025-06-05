Belediyeden çimento planlarına iptal

Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı Bayır Mahallesi ile Yatağan ilçesine bağlı Deştin Mahallesi arasında kurulması planlanan entegre çimento fabrikası projesine ilişkin uygulama imar planlarının tamamı iptal edildi. Yatağan Belediye Meclisi, Dünya Çevre Günü’nde ilçe sınırları içindeki planı iptal etti. Bu kararla birlikte, projeye dair tüm uygulama imar planları ortadan kalktı.

Deştin Çevre Platformu, Bayır Çevre Komitesi ve MUÇEP Merkez İlçe (Menteşe) Meclisi tarafından yapılan ortak açıklamada, plan iptalleri için oy kullanan tüm belediye meclis üyelerine teşekkür edildi. Açıklamayı okuyan Deştin Çevre Platformu Sözcüsü Gamze Çetinkaya, “Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay başkanlığında Yatağan Belediye Meclisince imar planının ilçe sınırları içerisinde kalan kısmının iptali Dünya Çevre Günü'nde gerçekleştirildi. Böylece Entegre Çimento fabrikası amaçlı imar planlarının tamamı iptal edilmiş oldu. İnsan ve doğa haklarını koruma bilinciyle yaşanabilir bir gelecek için yöre halkının onurlu mücadelesine yönelik vermiş oldukları kararlar adına yerel yönetimlerimize teşekkür ederiz” dedi.

DOĞASI ADINA KARAR VERMİŞLERDİR

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay ve plan iptali için el kaldırarak onay veren bütün meclis üyelerine teşekkür edilen açıklamada, “Son günlerde medyada Muğla’nın belediye başkanlarına yönelik asılsız karalama haberleri yapılıyor. Başkanlarımız sadece Deştin köyüne değil Muğla'nın halkı, doğası adına karar vermişlerdir” denildi.

Muğla’yı korumanın belediye başkanlarının asli görevi olduğunu vurgulayan Çetinkaya, “Bu görevi yerine getirdikleri için hedef gösteriliyorlar. Tüm karalamalara karşı biz köylüler başta olmak üzere Muğla halkı belediye başkanlarımızın yanındadır” ifadelerini kullandı.