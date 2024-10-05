‘Belediyeden temizlik desteği istemeyin’

Haber Merkezi

Okullardaki temizlik sorunu çığ gibi büyürken Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin kurduğu temizlik ekibiyle il genelindeki okullara temizlik desteği sağlayacağını duyurmasının ardından Dursunbey İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün okul müdürlerine talimat verdiği ortaya çıktı.

Müdürlük tarafından, WhatsApp grubu üzerinden okul müdürlerine mesaj gönderilerek, “Büyükşehirden asla talepte bulunmayın” denildiği öğrenildi. Okul müdürlerine gönderilen mesajda tüm öğretmenlerin, velilerin ve okul aile birliği üyelerinin uyarılması talimatı da verildi.

Dursunbey İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün WhatsApp grubundan, belediyenin sosyal medya hesabından paylaştığı kampanya görseli eklendi ve şu mesaj gönderildi: “Sayın müdürlerim ne siz idareciler ne de okul aile birlikleri/veliler/öğretmenler, böylesi bir talepte asla bulunmamalı. İyi niyetimizin suistimal edilebileceği bir konu. Lütfen dikkat edelim. Hayırlı akşamlar.”