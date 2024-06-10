Belediyeden yandaş basına kayyum cevabı

Haber Merkezi

İktidara yakın basın ve yayın organlarında yer alan “Kandil Diyarbakır’a kayyum atamış” başlıklı haberlere ilişkin Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nden yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, şöyle denildi:

“İktidarın basın bülteni görevini yürüten Yeni Şafak gazetesi ‘Kandil Diyarbakır’a kayyım atamış’ iftirasıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin kurumsal kimliğini zedeleyecek ve 31 Mart’ta halkın büyük teveccühüyle göreve gelen yönetimin itibarına yönelik suikast operasyonu yapmaktadır. Gazete denilen bu kâğıt parçası daha önceki dönemlerde de kayyum ataması için benzer haberler yaptı. Bugün de aynı görevle, kamuoyunu yanıltıp, antidemokratik, dikta rejimlerin yöntemlerinin başvurduğu irade gasbına yeniden yol yapmaktadır. ‘Çamur at izi kalsın’ anlayışındaki medyanın ileri sürdüğü yalan, iftira ve karalama kampanyası ile kayyım için yol yapanlara sesleniyoruz, halk sizi iki kez yerin dibine gömdü, dolayısıyla bir daha aynı soygun düzenine kalkışmanıza izin vermeyeceğiz. Kayyum için yol yapanlara sesleniyoruz! Sandıkta başaramadığınızı zor aygıtlarınızla da başaramayacaksınız. Size, sizin yalanlarınıza, aparatlarınıza boyun eğmeyeceğiz.”