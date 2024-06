Belediyeler Birliği başkanı seçilen İmamoğlu: "Merkezi yönetimin keyfi müdahalelerine son verilmelidir"

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) başkanlık seçimlerinde Ekrem İmamoğlu 515 oy alarak Ahmet Metin Genç'i geride bıraktı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, toplam 868 delegenin oy kullandığı Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanlığı seçimin, oyların 515’ini alarak kazandı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın da aldıkları 505’er oyla, TBB Meclis 1. ve 2. Başkanvekili olarak seçildi. İmamoğlu, TBB’nin en yaşlı üyesi sıfatıyla Divan Başkanlığı görevini yürüten Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk tarafından, teşekkür konuşması yapmak üzere mikrofona davet edildi. Konuşmasına, “Çok kıymetli bir anın başlangıcındayız” sözleriyle başlayan İmamoğlu, özetle şu ifadeleri kullandı:

GENÇ’E “PARTİ BİRLİĞİ” YANITI: “TBB ENCÜMENİNDE DİĞER PARTİLERDEN TEK BİR KİŞİ YOK”

“Bu sürece başlamadan, birkaç konu hassastı. Ona değinmeden başlamak istemiyorum. Zira AK Parti adayı ya da AK Parti grubunun aday gösterdiği Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, buradan bir ‘parti birliği’, ‘Belediyeler Birliği’nden parti birliğine geçiş’ diye önemli ve düzeltilmesi gereken bir hususları dile getirdi. Sanırım burada değil. Ama olsaydı, önce kendisiyle yüz yüze bunu paylaşacaktım. Onun için mikrofondan paylaşmak zorunda kaldım. Bizim şu anda devir aldığımız Belediyeler Birliği’nin encümeninde, tek bir kişi diğer partilerden yok. Saydım az önce. Yanılmıyorsam 2 üyesi Milliyetçi Hareket Partisi’nden, geri kalanın tamamı AK Parti üyesi. O bakımdan bizim bugün aslında geldiğimiz nokta, bu yanlışı düzeltme noktasıdır. Onun için önemli bir başlangıç bugünkü başlangıç.”

“DEMOKRATİK ÇABALARIMIZA DÖNÜŞ YAPILMAMIŞTIR”

“Süreci koordine eden Genel Başkan Yardımcımız (Gökan Zeybek) burada. Genel Başkanımızla her anını paylaşarak süreç yürüttüklerini de biliyorum. Bizler de sürekli bu hafta görüşme halindeydik. Ne yazık ki tüm çabalarımıza ve tüm talebimize rağmen, bu listenin birlikte çıkartılan bir listeye dönüşmesine de AK Parti'den onay gelmedi. Ve liste çıkaracaklarını dün itibariyle Genel Başkan Yardımcımıza bildirdi. Yoksa ‘Çoğunluk olduğunu bildikleri için böyle yapıyorlar’ suçlaması da yanlış. Tam aksine, tümüyle yoğun bir çaba gösterilmiştir. Ama ne yazık ki, bu demokratik çabalarımıza dönüş yapılmamıştır. Hatta şunu bile aramızda konuştuğumuz için ifade etmek isterim. ‘Silinmeyeceğini ya da hemen bu görevden istifa etmeyeceklerini bilsek yine tercih ederiz’in siyasi masada konuşulduğunu da buradan halkımızla paylaşmak isterim. Çünkü biz meseleyi, hele hele bu tür kurullarda siyasetin o bilindik sayfasından başka bir sayfasına, adalet sayfasına, hak-hukuk sayfasına taşıma gayretinde olan insanlarız.”

“DOĞRU SÖYLEDİĞİ BAZI ŞEYLER DE VARDI…”

“Değerli Belediye Başkanı, AK Parti grubunun adayı Ahmet Metin Genç’in bu söylediği iki konu da doğru değildir. Doğru söylediği bazı şeyler de vardı. Onlar da özellikle belediye başkanlarının özlük hakları, belediyelerin gelirleri ve bunun gibi hususlar. Ki bunlar, kesinlikle buradaki herkesin altına imza atacağı hususlardır… Da… Kime söylüyor; biz onu anlamadık. Yani bu kurul, onun muhatabı değildi. Bunu söyledi. Biz, onları not aldık. Bunun takipçisi olacağız. Merak etmesin; o söylediklerine baş üstü diyoruz. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olarak, encümen adına söz veriyoruz, sevgili Belediye Başkanı arkadaşımızın o vaat ettiği şeyleri, takip edeceğiz… De… Bulunduğu ilde de AK Partili milletvekilleri var. Onlarla oturup, onların da bu konuda Meclis’e bir an önce önerge vermelerini de bekliyorum. Ama demokratik anlamda bir şey daha hoşuma gitti. Açık söyleyeyim. Kendi partisinde konuşamadığı birçok şeyi, burada konuşması, ona nasıl özgür bir kürsü vermiş; hayranlıkla izledim. Yani bu özgürlük iyi bir şeydir. Kendi partin de bile olsa, yanlış giden bir şeyi söylemek, dünyanın en güzel şeyidir. Bunu her partinin yapması lazım.”

“BELEDİYECİLİK TARİHİMİZİN, YENİ VE UMUTLU BİR DÖNEMİNE ADIM ATIYORUZ”

“Belediyecilik tarihimizin, yeni ve umutlu bir dönemine adım atıyoruz. Bu yeni dönem, siyasetçiler ve bu salonda bulunan yerel yöneticilerden çok fazla beklentisi olan bir dönem. Özellikle yine bu dönem, milletimizin 2019 ve 2024 yerel seçimlerinde ortaya koyduğu irade şekliyle şekil bulmuştur ve süreci imza altına almıştır. Bu iki seçimde de vatandaşlarımız, ülkemizi uzunca bir süredir esir almış bulunan, ağır ve bunaltıcı siyasi kutuplaşma atmosferinin dışına çıkmayı başaran bir ortamı bize sunmuştur. Vatandaşlarımıza minnet duyuyorum. Yerel siyasetin kendine özgü dinamikleri, bu seçimlerde güçlü biçimde işlemiş, hangi partiye oy vermiş olurlarsa olsunlar, 86 milyon vatandaşımızın tercihi, reel ve rasyonel bir zemin üzerinde şekillenmiştir. Herkesin birbirine saygı duymak zorunda olduğunu tescil etmiştir. Bugün artık siyasi kutuplaşmanın dinamikleriyle yereli anlayabilmek ve etkileyebilmek mümkün değildir.”

“MİLLET BİZE SANDIKTAN FERYAT FERYAT BAĞIRDI”

“Özellikle 2024 yerel seçimleriyle birlikte milletimiz, bu ülkenin her görüşten tüm siyasi kadrolarına net bir mesaj vermiştir: ‘Kutuplaştırma siyasetini bir kenara bırakın, vatandaşın gösterdiği bir arada yaşama istek ve kararlılığını, siz de gösterin.’ Bu millet, her yerde bir arada yaşıyor; mahallede bir arada yaşıyor ama salonda bir arada olamayacak, kurullarda bir arada olamayacak. ‘Bunu unutun’ diye millet, bize sandıktan feryat feryat bağırdı. Ben bu sesi duyuyorum. Bugün geldiğimiz noktada artık hepimiz çok iyi biliyoruz ki, birbirini adeta yok etmeye kararlıymış gibi davranarak yapılan siyasetle seçim kazanmak, asla mümkün değildir. Milletimiz, ülkemizdeki bütün siyasilere, hatta bütün dünyaya inanılmaz bir demokrasi dersi vermiştir. Seçim bu şekilde kazanılsa dahi, ülkenin geleceğinin kaybedileceğini bilerek, o endişeyle inanılmaz bir demokrasi iradesi ortaya koymuştur. O bakımdan hep birlikte esas olanın geleceği kazanmak olduğunun bilinmesi gerekir.”

“VATANDAŞIN TALEBİ, SİYASETİN İMTİYAZ VE ÇIKAR KAVGASI OLMAKTAN ÇIKARILMASIDIR”

“Bu aziz millet, yerel seçimlerde belirli bir siyasi partiyi değil, belirli bir siyasi anlayışı öne çıkarmış ve onu talep etmiştir. Vatandaşın talebi, siyasetin imtiyaz ve çıkar kavgası olmaktan artık çıkarılmasıdır. Vatandaşın talebi, büyük ve can yakan sorunlara karşı, tüm siyasi ve idari aktörler arasında güç birliği ve dayanışmanın tesis edilmesi isteğidir. Vatandaş refahını, mutluluğunu arttırmayı merkeze alan, gelişme ve kalkınma odaklı bir siyaset talep etmektedir. Vatandaşın bizlere tanımladığı görev; sürdürülebilir kalkınma, sürdürülebilir demokrasi ve sürdürülebilir özgürlüklerin yeniden inşasıdır. Bizler, yerel yöneticiler olarak, vatandaşlarımızın bu taleplerini, en hızlı ve etkili biçimde yerine getirebilecek konumlardayız. Bu görevimizi yerine getirir, gelişme ve kalkınma odaklı bir anlayışla halktan yana belediyeleri hayata geçirirsek, 86 milyon yurttaşımız geleceğe çok daha güvenle bakacaktır. Bu yolda atacağımız ilk adımın, kendi aramızda yüksek iş birliği ve dayanışma mekanizmaları kurulması olduğuna yürekten inanıyorum. Bunu acil ve öncelikli olarak, her siyasi partiden seçilmiş yerel yöneticiler arası bir görev olarak kabul ediyorum.”

“VATANDAŞIMIZIN ÇIKARINA KONUŞUYORUZ”

“Ben, İstanbul'da 39 ilçenin tamamını gezerek, önümüzdeki 5 yılın stratejik planını, siyasi parti ayrımı yapmaksızın beraber dizayn ediyor, onlarla beraber hazırlıyorum. O bakımdan hassas olmalıyız. Ama elbette, bu aziz ülkenin ve milletin geleceğini iyileştirmekle görevli insanlar olarak, iş birliği ve dayanışma iklimini, yerel yönetimlerle merkezi yönetim arasında da hakim kılmanın bu işi tamamlayacağını biliyoruz. Yerel yönetimler ve merkezi yönetim arasındaki ilişki, kamu kaynaklarını en verimli şekilde kullanmanın, şehirlerimizin sorunlarını etkili ve hızlı şekilde çözebilmenin başka bir yolu yok. Dolayısıyla, vatandaşımızın çıkarına konuşuyoruz.”

“TBB’NİN GÖREV TANIMININ HİÇBİR YERİNDE PARTİZANLIK YOKTUR”

“Aslında yapmamız gereken şeyler, TBB’nin de varlık ve kurulma sebebidir. TBB, belediyeler arasında iş birliği ve dayanışmayı güçlendirerek, belediyeciliği fikren ve fiilen geliştirerek, vatandaşlarımızın refahını arttırmayı hedefleyen bir kurumdur. Bu görev tanımı; bir yandan tecrübe aktarımını, diğer yandan da birlikte çalışmayı kapsar. Bu görev tanımının hiçbir yerinde partizanlık yoktur, olamaz. Yani siz seçildiniz, encümen de sizin üyeleriniz diye, sadece kendi partinize mensup belediyelere katkı sunmayı, onlarla diyalog kurmayı harekete geçirirseniz, milleti bölersiniz, üzersiniz. O bakımdan bu görev tanımının hiçbir yerinde gündelik siyasi hesaplar da yoktur, olamaz. Vatandaşları, oy verdiği partiye göre ayıran bir yerel yönetim anlayışını kabul etmediğimiz gibi, belediye yönetimlerini partilerine göre ayıran bir anlayışı da kabul etmemiz asla mümkün değildir. TBB’yi, hiçbir mensubuna ayrımcılık hissi yaşatmayan bir kurum haline, hep birlikte getirmeliyiz. Sizlere söz; hızlıca getireceğiz.”

“TBB TAMAMEN EŞİTLİKÇİ VE DEMOKRATİK BİR ANLAYIŞLA ÇALIŞMALIDIR”

“Gerek belediyeler, gerekse merkezi ve yerel yönetim arasında iş birliğine zarar verecek davranışlar, doğrudan ülkeye, vatandaşa ve demokrasimize zarar verir. Herkesin bu konuda çok hassas ve özenli olacağı bir döneme girdiğimize inanıyorum. TBB de yeni dönemde, tamamen eşitlikçi ve demokratik bir anlayışla çalışmalıdır. Birliğimiz, daha çok ve daha kaliteli iş üretmeye, vatandaş lehine daha fazla sonuç almaya odaklanmalı. Birlik olarak, kendimizden başlayarak, yerel yönetimlerin kurumsal yapılanmasının yenilenmesini sağlamalıyız. Yerel yönetimlerin de aktif katılımıyla, merkezi ve yerel yönetim dengesini kuracak, yerelliği güçlendirecek bir reformu, hep birlikte hayata geçirmeliyiz. Yapılacak iş ve iş birliklerinde ‘yerindenlik’ ilkesi gözetilerek, belediyelerin yerel kalkınma ve refah devleti işlevlerine odaklanmasına olanak verecek, bir görev ve yetki paylaşımı modelinin ortaya çıkması şehirlerimiz için çok hayatidir. Yetki ve kaynak kullanımında kentleri temsil eden yerel yönetim birimlerinin en üst düzeyde etkili hale getirilmesi sağlanmalı, merkezi yönetimin partizanlığa varan keyfi müdahalelerine son verilmelidir.”

“ETKİLİ ÇÖZÜMLER ÜRETECEĞİZ”

“Yerel yönetimlerin, bölgesel ve küresel ölçeklerde kent diplomasisi iş birliği ve ortak çalışmalar yürütebilmesine yönelik yetkilerinin de genişletilmesi şarttır. Ana hatlarını tarif etmeye çalıştığım bu yerel yönetim reformu, TBB’nin en önemli gündem maddelerinden biri olmalıdır. Keza yerel demokrasinin geliştirilmesi, vatandaşın yerel yönetimlerin kararlarına doğrudan ve daha etkin şekilde katılabileceği ortam ve araçların geliştirilmesi için mekanizmaların kurulması da bu reformun olmazsa olmazı olarak kabul edilmelidir. Öte yandan çeşitli komisyonlarla, TBB’nin daha etkin, daha verimli, daha katılımcı bir şekilde çalışmasını sağlamalı, ülkemizdeki bütün şehirlerimizin sorunlarına temas eden güçlü bir çalışma modelini geliştirmeliyiz. Bu komisyonların katkılarıyla birlikte, yenilikçi modeller geliştireceğiz. Daha hızlı, daha etkili çözümler üreteceğiz ve kaliteli hizmet döneminde, bütün belediyelerimizi destekleyeceğiz.”

“BELEDİYELERİMİZİN BİLGİ PAYLAŞIMI DAHA ÜST SEVİYEYE ÇIKACAK”

“Kuracağımız; ‘Afet Risk Yönetimi ve Dayanıklılık Komisyonu’, ‘Kentsel Hareketlilik ve Ulaşım Komisyonu’, ‘İklim Krizi ve Çevre Komisyonu’, ‘Tarım Hayvancılık ve Gıda Güvenliği Komisyonu’, ‘Göç ve Uyum Komisyonu’, ‘Yerel Yönetim Reform Komisyonu’ ve ‘Sosyal Politikalar Komisyonu’, TBB’yi güçlendirecek. Daha enerjik ve daha yoğun bir sürece hep birlikte adım atacağız. Böylece kentlerimizdeki sorunlara da hızlı ve etkili çözümler üreteceğiz. Toplumun her kesimine, daha kaliteli hizmetler sunma konusunda belediyelerimizin bilgi paylaşımı daha üst seviyeye çıkacak. Birlikte hareket ederek daha güçlü, daha dayanıklı ve daha yaşanabilir kentler oluşturabiliriz.”

“HAKSIZLIĞA KARŞI SUSANIN NE OLDUĞUNU ÇOK İYİ BİLEN BİRİSİYİM”

“Ben, bütün bu hedeflerin ulaşılabilir olduğunu bildiğim ve bu yolculuğu koordine etme beceri ve tecrübeme güvendiğimden ötürü, bugün sizlerle bir aradayım. İş birliğinin, ortak aklın, hep birlikte çalışmanın, hep birlikte düşünmenin, farklı düşüncelerin aynı masada olması bilincinin temsilini, sizlerin huzurunda söz veriyorum ki, görevimin sonuna kadar yerine getireceğim. Bu konuda örnek davranışlarla her belediyemize giden, her belediyemizle konuşan, her belediyemize ziyarette bulunan, onların dertlerini dinleyen ve muhalefet-iktidar demeden; bir yerde bir haksızlık varsa, hukuksuzluk varsa ona temas eden, hakkını arayan bir anlayışın temsilcisi olacağım. ‘Hukuk bana göre şöyle, bir başkasına böyle uygulansın’a asla ve asla sessiz kalmayacağız. Haksızlığa karşı susanın ne olduğunu çok iyi bilen birisiyim. O bakımdan, haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı da son derece üstün bir dirençle, bütün yerel yöneticilerin hakkını ve hukukunu koruma konusunda temsilciniz olacağıma hepinizin huzurunda söz veriyorum.”

“BU ÜLKENİN BİRLEŞTİKÇE YÜKSELDİĞİNİ, AYRIŞTIKÇA KÜÇÜLDÜĞÜNÜ BİLEN BİR BAKIŞ AÇISIYLA HİZMET EDİYORUM”

“Tabii aynı zamanda ben sizlere; dayanışma, gayret ve tabii ki az önce söylediğim gibi adalet vaat ediyorum. TBB’nin en çalışkan, en adil, en demokrat yöneticisi olma vaadim gibi, aynı şekilde en çalışkan, en çok iş üreten dönemi olmasını vadediyorum. Önce ilçe, sonra da Büyükşehir Belediye Başkanı olarak 10 yılı aşkın süredir İstanbul'da görev yapıyorum. Her iki görevimi de farklı bir partiden devraldım. Ama bizden önceki yönetimlerin görevde olan ve işini güzel yapan, uyumlu ve başarılı, gayret içerisinde olan hiç kimseyi yok saymadım ve birlikte çalıştım. Birlikte çalışma gayretinde bulundum. O bakımdan TBB’de, seçilmiş tüm siyasi partilerin belediye başkanlarıyla da aynı bilinçle, en güçlü seviyede çalışacağım. Çünkü ben, bu ülkenin birleştikçe yükseldiğini, ayrıştıkça küçüldüğünü bilen bir bakış açısıyla ve tarih bilinciyle hizmet ediyorum. Sadece tarihi okumalar ve literatür bilgisiyle değil, kişisel tecrübeleriyle de bu noktaya gelmiş bir arkadaşınızım. Karşısında, gayretli ve adaletli bir yönetim gören herkesin, sürecin bir parçası olmak, elini taşın altına koymak için nasıl heves duyduğunu çok iyi bilirim. Hep birlikte TBB’ye gayretli, adaletli ve bereketli bir dönem yaşatacağımıza, her bereketi hep birlikte ülkemizin bütün şehirlerine, sokaklarına ve hanelerine yansıtma gayreti içerisinde emek sarf edeceğimize yürekten inanıyorum. Yolumuz açık olsun.”

2005 yılında bugünkü statüsüne kavuşan TBB’nin 6’ncı Başkanı seçilen İmamoğlu, ayağının tozuyla, kurumun Çankaya’daki genel merkez binasını yeni sıfatıyla ziyaret etti. İmamoğlu, TBB Genel Merkezi’nden ayrılmadan önce da gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.