Belediyeler hastane satın alacak

Türkiye'de, “Yenidoğan çetesi” skandalı ile bir kez daha tartışmaya açılan sağlık sistemine karşı CHP de harekete geçecek.

Edinilen bilgiye göre, kasım ayı içerisinde sağlık alanındaki pek çok başlıkta toplantılar gerçekleştirilecek. Bu kapsamda askeri sağlık sistemi, koruyucu sağlık sistemi, yerel yönetimlerde sağlık, tek sağlık ve eczacılık gibi başlıklarla toplantılar düzenlenecek.

CHP, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kapatılan askeri hastanelerin yeniden açılmasını talep edecek.

Kasım ve aralık ayında sağlık alanında yapılacak çalışmalardan, parti programı oluşturulurken de yararlanılacak. 30 Eylül’de düzenlenen, “Sağlık Hizmetleri Çalıştayı”nın çıktıları da parti programına kılavuz oluşturacak.

CHP'li belediyelerin, “Sosyal belediyecilik” anlayışı kapsamındaki uygulamalarını SGK borçları başta olmak üzere, çeşitli yöntemlerle engellemeye çalışan iktidarın, belediyeler tarafından verilen koruyucu sağlık hizmetlerini de engellemeye çalıştığı ortaya çıktı. Belediyelerin mamografi, HIV testi ve sifilis testi gibi sağlık taramalarının, “Sağlık merkezi altında yapmanız gerekiyor” gerekçesiyle Sağlık Bakanlığı’nca engellendiği bildirildi. Sağlık Bakanlığı’nın engellemesi nedeniyle sağlık merkezi açan belediyelere ise çeşitli bahanelerle ruhsat verilmediği kaydedildi. Buna karşın CHP’li belediyelerin, iktidarın engellemesini aşmak için hastane satın almayı planladığı belirtildi.

ÖRNEK UYGULAMALAR

Sağlık Bakanlığı eliyle yürütülen birinci basamak sağlık hizmetlerinde özellikle büyükşehirlerde büyük eksiklikler olduğunu ifade eden CHP kurmayları, “Belediyelerin sağlık alanında yaptığı birçok uygulama var. Örnek uygulamaların tüm belediyelerimize, imkanlar ölçüsünde yayılması için çalışmalar yürüteceğiz. Sağlık Bakanlığı’nın tüm engellemelerine karşın koruyucu sağlık hizmetleri yürütmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.