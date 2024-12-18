Belediyeler için çözümden uzaklar

CHP Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, iktidarın yerel yönetimler üzerindeki mali baskısına ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. İktidarın yerel yönetimler üzerinde giderek artan mali baskısına karşı yeni gelir formülleri üretileceğini kaydeden Zeybek, “Yalnızca kurumları değil, seçmeni de cezalandırıyorlar. Yapılandırma yapmak zorundalar” diye konuştu.

Belediyelerin vergi gelirlerinde düşüş olduğu belirten Zeybek, iktidarın belediyelerin içinde bulunduğu mali tablo karşısında uzlaşmadan uzak tavrını da eleştirdi. Zeybek, artan baskılara karşın sosyal belediyecilik hizmetlerinden geri adım atmayacaklarını kaydetti.

CHP’li Zeybek, iktidarın bir yapılandırma hazırlığında olduğunu ancak bunu CHP’li belediyelerin borçlarını tahsil ettikten sonra gündeme getireceğini söyledi. CHP’li belediyelerin AKP döneminden devralınan borçları ödediğini kaydeden Zeybek, SGK borçlarına yönelik bir yapılandırmaya gidilmesi durumunda borçların rahatlıkla ödenebileceğini belirterek iktidarın ise çözümden yana olmadığını dile getirdi.

Zeybek, AKP’nin, “CHP’li belediyelerin borçlarını tahsil edelim sonra AKP’li belediyelere yapılandırma getirelim” anlayışı kapsamında hareket etmesi halinde ciddi bir adalet sorununun yaşanacağını belirtti. Zeybek CHP’li belediyelerin, arazi ya da taşınmaz tahsisi yoluyla mahsuplaşma taleplerinin SGK tarafından reddedildiğini dile getirdi.