Belediyeler ‘silkelenmeye’ devam ediyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçmişten gelen vergi borçları nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan kesintilerle karşı karşıya kalmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediyelerin SGK ve vergi borçlarının tahsil edilmesi için “silkeleyin” talimatının ardından belediyenin her ay düzenli aldığı İller Bankası ödeneklerine el konuluyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı; İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İller Bankasından aylık gelen ödeneğini aralık ayından başlayarak kesmeye başladı. Aralık ayında 1 milyar 523 milyon TL, ocak ayında 1 milyar 520 milyon TL ve şubat ayında 1 milyar 569 milyon TL’lik kesintiler yapılmıştı.

Mart ayında yapılan son 1 milyar 365 milyon TL’lik kesintiyle toplam kayıp neredeyse 6 milyar TL’yi bulmuş oldu.

Tüm bu kesintiler belediyenin bütçesine adeta darbe vurdu. Belediye zorunlu haller dışında alımları durdurdu, tasarruf tedbirlerini daha da artırdı.

Bu kesintiler nedeniyle; belediyenin yatırım bütçesi 2025 yılında azaldı.