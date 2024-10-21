Belediyelerde grev çanları

İzmir'de Buca Belediyesi bünyesinde çalışan DİSK’e bağlı Genel-İş 5 Nolu Şube üyesi işçiler, belediyelerin işveren sendikası SODEM-SEN ile yürütülen toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine belediye binalarına grev kararını astı. İşçiler, 11 Kasım tarihinde greve çıkacaklarını açıkladı. Öte yandan Konak Belediyesi’nde Genel-İş 5 Nolu Şube üyesi işçiler, ödenmeyen ücretler sonrası basın açıklaması düzenledi.

Buca Belediyesi önünde yapılan açıklamayı Disk Genel-İş 5 No'lu Şube Başkanı Savaş Aras, “Artan hayat pahalılığı karşısında evimizi geçindirmeye çalışıyoruz. Bu zorluklar altında ellerinden gelse aldığımız nefesten bile vergi alacak bir iktidarla karşı karşıyayız. Biz emekçiler iktidarın ne olduğunu nasıl bir anlayışa sahip olduğunu çok iyi biliyoruz. Buca imar A. Ş de yürüttüğümüz toplu sözleşme görüşmelerinde CHP Genel Başkanı’nın dediği gibi Tayyip’i üzmeme istatistik kurumu yani TÜİK verilerinin bile altında teklifle karşı karsıyayız. Buca da en düşük ev kirasının ortalama 17 bin 500 TL olduğu bu dönemlerde vermiş oldukları teklif ile bırakın çocuklarımızın eğitimini, gıda ihtiyaçlarını bile karşılayamayız. SODEMSEN'i yönetenlere çağrımızdır gelsinler bize önerdikleri para ile bir ay geçinsinler Buca'da, vallahi da billahi de geçinemezler. Bizler bugün bu alanda işverenimizi yani doğrudan belediye başkanımızı inisiyatif almaya ve tıkanan sözleşmemize müdahale etmeye davet ediyoruz. Aksi takdirde Buca halkı bilmelidir ki yaşayacağınız hizmet eksikliğinin sorumlusu bizler değiliz” diye konuştu.

"MAAŞLARIMIZI ZAMANINDA ALAMADIK"

Aras, Konak Belediyesi önünde yaptığı açıklamada ise şunları dile getirdi: “1 Nisan itibari ile birçok kere yaşanan aksaklıktan kaynaklı ya maaşlarımızı zamanında alamadık ya da maaşımızın üçte ikisine denk gelen ücret ödemeleri ile karşı karşıya kaldık. Tek geçim kaynağı belediyeden aldığı ücret olan biz çalışanların maaşlarında eksik ödeme ya da herhangi bir gecikmede ev sahibinin kapıya dayanması, bankaların telefon ile sürekli araması, çocuğun okul taksitinin ödenememesi ve okula gidememesi ya da servis ücreti aksaması ile servis kullanmayacak duruma gelmesi çalışanların mutsuz olmasına ve motivasyon kaybına yol açmaktadır. Bizim MER-BEL emekçileri olarak tek talebimiz maaşlarımızın toplu sözleşme ve iş yasası gereği eksiksiz yatırılmasıdır. İkramiyemiz ve gıda kartlarımız aldığımız ücretten ayrı bir parça değil, 10 dönemdir yapılan toplu sözleşme gereği kazandığımız haklar bağlamında hepsi bir bütündür. Yaşanan ekonomik krizin bedeli iktidar tarafından zaten yeterince çalışanlara ödetilirken diğer taraftan sosyal demokrat belediye anlayışı ile yönetilen belediyelerde işçilerin maaşları ile mağdur edilmesi anlaşılır bir durum değildir.”

KONAK BELEDİYESİ: BUGÜN ÖDENECEK

Konak Belediyesi ise konu hakkında açıklama yayınladı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Giderek derinleşen ekonomik krizin yerel yönetimlere olumsuz etkilerini mazeret görmeyerek göreve geldiğimiz günden bu yana çalışma arkadaşlarımızın alın terinin karşılığını gününde ödemek için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Fakat bu ay yaşanan sıkıntılı tablonun sadece Belediyemizden kaynaklı olmadığını belirtmek isteriz.

15 Ekim 2024 tarihinde ikramiye ve gıda kartları hariç çalışanlarımızın maaşlarının gününde ödenmesi için gerekli adımları attık. Ancak sendika temsilcileri ile yapılan görüşmede maaşların tamamının 18 Ekim 2024 tarihinde yatırılması talebi tarafımıza bildirildi. Bu doğrultuda maaş ödemeleri, sendika temsilcilerinin talep ettiği şekilde 18 Ekim tarihinde gerçekleştirilse de banka protokolünden kaynaklı gecikme nedeniyle çalışanlarımızın hesabına 21 Ekim 2024 tarihinde yatırılmıştır. Gıda kartları ödemeleri ise 18 Ekim 2024 tarihinde gerçekleştirilmiştir. İşçilerimizin eksik kalan ikramiye ve öğrenim yardımı yarın, memurlarımızın sosyal denge tazminatları da bugün itibariyle ödenecektir.

Bu süreçte iş birliği ve anlayışla hareket etmenin önemine inanıyor, emekçilerimizle omuz omuza vererek daha güçlü bir Konak için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz.”