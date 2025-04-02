Belediyelerden boykota destek: "Dışarıda para harcamak için kötü bir gün"

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan eylemler boykot çağrıları ile bir adım daha ileriye taşındı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bazı firmaları boykot çağrısını destekleyen öğrencilerin 2 Nisan'da (bugün) ülke genelinde gerçekleştirme kararı aldığı ekonomik boykota destek sürüyor.

Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, meşru bir hak olan boykot hareketine destek verdiklerini ifade etti.

Cihan, belediyenin sosyal tesislerin de bu boykota dahil olacağını ve Kent Lokantası, Müze Kafe ve Mobil Büfe'nin bugün hizmet vermeyeceğini kaydetti.

Cihan açıklamasında, “Belediyemiz sosyal tesislerimizle bu hareketi destekliyor ve satışa ara veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Rize'de Fındıklı Belediyesi ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla boykota destek verdi.

Belediyenin açıklaması şöyle:

"Bugün (2 Nisan) ilçemizde hava kötü görünüyor. Dışarıda para harcamak için kötü bir gün gibi."

Bize de UFO ihbarları geliyor. Maazallah birini falan ışınla çekerler, bugün az gezmek lazım Fındıklıcığım. — Datça Belediyesi (@datcabelediyesi) April 1, 2025

Datça Belediyesi de Fındıklı Belediyesi'nin açıklamasına "Bize de UFO ihbarları geliyor. Maazallah birini falan ışınla çekerler, bugün az gezmek lazım Fındıklıcığım" sözleri ile yanıt vererek boykota destek verdi.