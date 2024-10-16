Belediyelerden rekor kesinti

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nden sonra çok sayıda belediyeyi kaybeden AKP, “Belediyeleri çalıştırmamaya” yönelik hamlelerinin kapsamını genişletti. SGK borçlarının yanı sıra Hazine ve İller Bankası kesintilerinin de devreye sokulduğu bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, CHP’li belediyelerden yapılan kesintiler, yasa ile belirlenen oranın da üzerine çıktı. Çok sayıda belediyenin, personel maaşlarını ödeyemeyecek duruma getirildiği belirtildi.

YÜZDE 50’YE DAYANAN KESİNTİLER

CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, belediyelerden yapılan Hazine ve İller Bankası payı kesintileri, Ağustos ve Eylül aylarında yüzde 50’ye dayandı. CHP’nin, belediyelerin gelirlerini artırıcı önlemler almak için “Ortak hareket etme” kararı aldığı ifade edildi.

Edinilen bilgiye göre, iktidarın çalıştırmama hamlelerine karşın belediyelerin gelirlerini artırmak için çalışmalar başladı. CHP’li belediye başkanları, şehirlerin turizmden daha fazla pay alabilmesi için yapılması gerekenleri değerlendirdi. Turistlerin beklentileri doğrultusunda turizm bölgelerindeki belediyelerin hizmetlerinin çeşitlendirilmesi görüşü benimsendi.

KABUL ETMEKTE ZORLANANLAR

CHP Genel Merkezi belediyelere, “Tam işbirliği içinde” olun talimatını verdi. CHP’liler, AKP’nin belediyelere yönelik tutumunun yanı sıra, “CHP’deki değişimi kabul etmekte zorlananların” da belediyelere dönük engelleyici tutum aldığını savundu.

Başkanlara, “İktidar nasıl bir baskı uygularsa uygulasın topluma söz verdiğimiz hizmetlere devam edeceğiz. Kreş açacağız, öğrencilere burs sağlayacağız ve yurt hizmetlerini hızlandıracağız” talimatı verildi.

Öte yandan CHP Genel Merkezi’nin, “Katliam Yasası” olarak değerlendirilen sokak hayvanlarının öldürülmesini öngören yasa teklifine karşı da belediyeleri uyardığı dile getirildi. Parti yönetiminin belediyelere, “Her şeye rağmen veteriner sayısını artırın” talimatını verdiği ve “Sokak hayvanlarını tedavi edin, kısırlaştırın ve bölgesine bırakın” dediği aktarıldı.