Belediyelere çökme planı

Basın toplantısı düzenleyen CHP Sözcüsü Deniz Yücel, kayyum politikalarına tepki gösterdi. Kayyumların uygulamalarını hatırlatan Yücel, “Kayyumlar AKP iktidarının belediyelere çökme projesidir” diye konuştu.

Haber Merkezi

CHP Sözcüsü Deniz Yücel partisinin Genel Merkez binasında basın toplantısı düzenledi. Hakkari’ye kayyum atanmasını eleştiren Yücel, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Geçmişte 2019'dan 2024'e kadar 48 belediyeye kayyum uygulaması yapıldı. Kayyumlar atandıkları günden bu yana yolsuzluklarıyla gündeme gelmektedir. Bu yolsuzluklar Sayıştay raporlarına kadar yansıdı. Şimdi birkaç örnekle neden ‘Kayyum uygulamaları AKP'nin belediyelere çökme projesidir’ diyoruz, bunu somut hale getirelim: Silopi Belediyesi'ne 2016 tarihinde atanan kayyum, belediyeye ait değerli arsaları farklı tarihlerde piyasa değerinin çok altında AKP ilçe yöneticileri ve akrabalarına peşkeş çekti. Belgeleriyle ispat edildi. Gelelim bir başka örneğe, AKP’li bir Belediye Meclis Üyesi, Halfeti Belediyesi’ne kayyum olarak atanan kişinin borçsuz belediyeyi 2 yıl içerisinde 20 Milyon TL borçlandırdığını ifade etti. Bir başka örnek; AKP Artuklu İlçe Başkanı, Artuklu Belediye’sine kayyum olarak atanan kişi için “Artuklu Belediyesi’ne 600 Milyon TL harcandı. Bu para nereye harcandı? İçim acıyor” diyerek kayyum politikalarını eleştirdi. Kayyum uygulamalarındaki usulsüzlükler Sayıştay raporlarına da yansıdı.

Buradan bir kez daha uyarıyoruz. Bu çağdışı, anti demokratik uygulamadan vazgeçin. Gelin, TBMM’de temsil edilen tüm partilerin uzlaşısıyla, darbe döneminin ürünü olan Belediye Kanununun 45. maddesini değiştirelim ve demokrasiye aykırı, Anayasa’ya aykırı, halkın iradesini gasp eden ve Kayyum uygulamasına son verelim. Biz normalleşelim, demokratikleşelim dedikçe ülkede tuhaf şeyler oluyor. Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı, Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan soruşturma başlattı. Ortada hakaret yok, herhangi bir söylem yok…. Neymiş, belediye başkanı Cumhurbaşkanı’nın fotoğrafını indirmiş! Cumhurbaşkanının duvarda asılı portresini indirdi diye bir belediye başkanı hakkında soruşturma açan savcının ya aklından zoru vardır, ya da hukuk bilmiyordur!”