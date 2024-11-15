Belediyelere çökme planı devrede: Talimatla suç uyduruyorlar

Politika Servisi

CHP’li belediyelere savaş açan iktidar düğmeye bastı. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Beykoz Belediyesi hakkında konser giderleri gerekçesiyle inceleme ve soruşturma başlatıldı.

Haciz işlemi başlatacaklarını tekrarlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise "Bütün belediyelere sesleniyoruz; borçlarınızı ödeyin. Haciz işlemlerini başlatacağız. Borçlarını en çok ödemeyen belediyeler CHP’li belediyeler" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Çeşitli haber siteleri ve sosyal paylaşım platformlarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi nezdinde bir kısım etkinliklerle ilgili usulsüz harcama yapılarak kamu zararına yol açıldığı iddialarıyla ilgili İçişleri Bakanlığı müfettişleriyle koordineli olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise ABB’nin düzenlendiği konserlere dair gelen ihbarlar üzerine soruşturma başlattı. AA’nın haberine göre "Beykoz Belediyesinin 3 konser organizasyonu ile Beykoz 1908 AŞ'nin Tuzlaspor'un haklarını satın alarak Beykoz Anadolu Spor AŞ adıyla TFF 2. Lig'de oynama sürecinde usulsüz harcama yapıldığı" iddialarına ilişkin, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme başlatıldı.

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TEK BİR UÇUŞUN MALİYETİ ETMEZ

İstanbul ve Ankara’ya yönelik soruşturmalara tepki yağdı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Son günlerde biliyorsunuz bir konser harcamaları üzerinden gündem yaratma çabası içindeler. Bahsettikleri o bir yıllık ya da bir konserlik rakam, ne yazık ki bir uçağın, bir uçağın derken arkasında 5-6 tane uçağın dizilerek gittiği tek bir uçuşun maliyeti kadar bile değil. O kadar bile değil" dedi.

İmamoğlu, şunları söyledi: "Ankara'da Mansur Bey'e, Mansur Başkanımıza, İstanbul'da bize yönelik bu itibar suikastlarına üzülerek, yani biraz da bu pespaye hallerine gülerek izliyorum. Tabii 5,5 yıldır, gün geçmeden yapılan bu itibar suikastlarını göğüsleme konusunda elbette son derece idmanlıyım. Hani ‘vız gelir tırıs gider’ sözü çok kullanılsın istemem ama tam bunlara göre. Gerçekten vız gelir tırıs gider." "İtibar suikastı yaparken teftiş edilmekten onur duyarız, bizi denetleyin" vurgusunu yapan İmamoğlu, şunları ifade etti: "Türkiye'deki bütün kendi partinize ait belediyeleri 10 senede ne kadar denetlediniz? Geçtiğimiz 10 seneyi de katın, bu 5 yıla eşitse görevi bırakacağım. Bak bu kadar ileri söylüyorum."

CHP Lideri Özgür Özel de incelemelere tepki göstererek, "İçişleri Bakanlığı'na, Adalet Bakanlığı'na, Çalışma Bakanlığı'na ‘Gidin CHP'li belediyelerde bir suç bulun, bulamıyorsanız da suç uydurun' talimatı verildiğini biliyoruz" dedi. Beykoz Belediyesi'ne başlatılan incelemeye değinen Özel, "Bir savcı harekete geçiyor, o savcı da Fahrettin Altun'un kuzeni çıkıyor. İtibar suikastı yapmaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı. "Ya bütün belediyelere yolla ya da CHP'li belediyelere özel suç uydurmak için görevlendirmeler yapma" diyen Özel, Beykoz Belediyesi'ne başlatılan inceleme ile ilgil şunları söyledi: "Sayın Barış Duman. Kim bu Barış Duman? Fahrettin Altun'un kuzeni... O kadar savcı dururken, Balıkesir'de, Başakşehir'de, Bursa'da, Sakarya'da, Sultangazi'de, Malatya'da... Bir savcı harekete geçiyor, o savcı da Fahrettin Altun'un kuzeni çıkıyor. İtibar suikastı yapmaya çalışıyorlar."

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KAYYUM REJİMİN KENDİSİDİR

DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Koçyiğit, milletvekilleri ve partililerle birlikte İçişleri Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı. Koçyiğit, kayyumun iradeyi yok saymak olduğunu ifade ederek, "Kayyum, Türkiye’de demokrasi adına kalan bütün kırıntıları yok sayan yeni bir rejimin adıdır, AK Parti iktidarının en temel niteliğidir. Hukuksuzluk kendini anayasayla bağlı hissetmeyen, kendini demokrasiye bağlı hissetmeyen, kendi sandıktan çıktığı sürece o sandığa saygı duyan; ama muhalefet, ama halkın başka tercihleri olduğunda bütün bu tercihleri yok sayan bu iktidara karşı bugün yan yana gelmemiz, birleşmemiz ve hep beraber demokrasiyi savunmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Esenyurt Belediyesi Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanıp yerine kayyum atanmasına karşı CHP’lilerin başlattığı ‘’Demokrasi Nöbeti’’ de devam ediyor. Dünkü nöbet öncesi konuşan CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, "AKP, seçimde kazanmadığı belediyeleri kayyumla ele geçirmeye çalışıyor" dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek de, "10 milyar 450 milyon bütçeyi kayyum ve kayyumun atadığı AKP’li bürokratlar eliyle peşkeş çekme dönemi bitti" diye konuştu.

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İSRAF VE USULSÜZLÜK AKP’DE

• Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 1 Mart 2024 tarihinde güncellediği verilere göre AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “En borçlu belediye” unvanını 2024 yılının Ocak-Mart döneminde de kimseye kaptırmadı. Belediye, 2 milyar 60 milyon 896 bin TL ile en borçlu AKP’li belediye oldu. Kocaeli’nin arkasından 1 milyar 66 milyon 33 bin TL’lik borç ile AKP’li Samsun Büyükşehir Belediyesi geldi. Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin Hazine borcu ise kayıtlara, 415 milyon 660 bin TL olarak geçti.

• Sürekli olarak arazi satışlarıyla gündeme gelen AKP’li Aydın Pehlivan yönetimindeki Menemen Belediyesi’nde doğrudan temin usulüyle milyonlarca liralık konserler düzenlendiği ortaya çıkmıştı. 20 ve 21 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen Emiralem Çilek Festivali kapsamında yapılan etkinlikler için 4 milyon liralık ihale gerçekleştirilmişti.

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BORÇ HAZİNESİ

AKP ve kayyum idaresindeki yerel yönetimlerinden kalan Hazine borçları şöyle:

• Batman Belediyesi (Kayyum): 374 milyon 210 bin TL

• Bursa Büyükşehir Belediyesi (AKP): 609 milyon 687 bin TL

• Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (AKP): 453 milyon 245 bin TL

• Denizli (AKP): 79 milyon 795 bin TL

• Siirt (Kayyum): 76 milyon 276 bin TL

• Sivas (AKP): 290 milyon 839 bin TL

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AKP DÖNEMİNDE İBB ETKİNLİKLERİNİN BEDELİ (MİLYON DOLAR)

• 2015: 70,4

• 2016: 109,5

• 2017: 130,6

• 2018: 126,9

TOPLAM: 437,6

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SGK’DEN YAVAŞ’A YANIT

SGK, ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın kuruma dair açıklamalarına dair açıklamasında belediyenin gösterdiği taşınmazlar üzerinde haciz olduğu için teminat olarak kabul edilemediği belirtildi.

Açıklamada "SGK olarak yasal sorumluluğumuzu yerine getirmekle ilgili süreçlerin siyasi tartışmaların odağına çekilmesinden üzüntü duymaktayız" denildi. SGK’den yapılan açıklamada ABB’nin gösterdiği taşınmazlar üzerinde haciz olduğu için teminat olarak kabul edilemediğine dikkat çekildi.